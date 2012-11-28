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Halle Berry iki erkeğin arasında kaldı

Halle Berry eski sevgilisi ile Şükran Günü'nde eski sevgilisine saldıran nişanlısı arasında kaldı

28 Kasım 2012 17:59

ABD'li oyuncu Halle Berry'nin nişanlısı Olivier Martinez, Şükran Günü’nde Berry'nin eski evgilisi Gabriel Aubry’e saldırdı. Mahkemeye taşınan kavga sonucunda  17 Aralık'taki duruşmaya kadar Martinez'in Aubry'ye 100 metreden fazla yaklaşmaması yönünde karar verildi.

Gabriel Aubry, Martinez ile ettiği kavganın ardından Perşembe günü kötü muamele şüphesiyle göz altına alınmış, daha sonra 20 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Mahkeme belgelerine göre, Aubry, Martinez'in, kavgadan bir gün önce Halle Berry'den olan 4 yaşındaki kızının okulundaki etkinlik sırasında tehdit ettiğini savunuyor. Kavganın çıktığı gün de Martinez'in, Şükran Günü'nü annesiyle birlikte geçirmesi için kızını götürdüğü Berry'nin evinin park yerinde kendisine tekme ve yumruklarla saldırdığını, ''Bize 3 milyon dolara mal oldun'' dediğini ve Paris'e taşınmazsa kendisini öldüreceğini iddia ediyor.

Olivier Martinez ise polise verdiği ifadede, ilk saldıranın Gabriel Aubry olduğunu savundu. (ntvmsnbc)

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