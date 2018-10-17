Hallaçlığın yok olmaması için destek verilmesini istedi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da, \'pamuk ve yün kabartmacılığı\' olarak bilinen hallaçlıkla uğraşan Hüseyin Ali Türkan (63), mesleğinin teknolojiye ve elyaf malzeme gibi ürünlere yenik düştüğünü söyledi. Hallaçlara eski rağbetin olmamasından yakınan Türkan, kaybolmaya yüz tutan mesleklerin desteklenmesini istedi.

Şehzadeler ilçesindeki 10 metrekarelik iş yerinde, 49 yıldır hallaçlık yapan, 3 çocuk ve 5 torun sahibi Hüseyin Ali Türkan, işinin teknolojiye yenik düştüğünü belirtip, ustaların azaldığını söyledi. Kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan hallaçlığın bitmek üzere olduğunu dile getiren Türkan, çırak yetiştirilmediğini vurguladı. 14 yaşında başladığı meslekte, 2,5 yıl sonra babasının desteğiyle kendi dükkanını açtığını anlatan Türkan, 49 senedir her gün 3 araç değiştirerek, işine geldiğini ve mesleğini çok sevdiğini kaydetti.

Yatak, yastık ve yorgan yaptığını, mesleği sayesinde 4 ev alıp, çocuklarını büyüttüğünü dile getiren Hüseyin Ali Türkan, \"Silikonlar çıktıktan sonra bizim mesleğimiz öldü. Bu meslekte bu yüzden çırak da yetişmiyor. Ömrüm yettiği sürece işime devam edeceğim. Mesleğimi bırakırsam çok üzülürüm. Artık hallaçlık mesleğine gönül veren kalmadı. Böyle giderse bu meslek bir süre sonra yok olacak. Devletin desteklemesi lazım\" diye konuştu.



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