Halktan gelen ihbarlarla 609 terörist etkisiz hale getirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- GÜVENLİK güçlerince yürütülen terörle mücadeleye halktan büyük destek geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan ihbarın sonucunda 562\'si ölü 609 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İhbarlarla terörle mücadeleye katkı sağlayanlara da 10 milyon 70 bin lira ödül verildi.

Resmi Gazete\'nin 31 Ağustos 2015 tarihli sayısında yayımlanan \'Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik\' ile terörle mücadelede yeni bir dönem başladı. Başta ABD olmak üzere birçok ülkede uygulanan para ödülü sistemiyle İçişleri Bakanlığı, aranan teröristleri www.terorarananlar.pol.tr internet sitesinden liste halinde ilan etti. Teröristleri; \'Kırmızı\', \'Mavi\', \'Yeşil\', \'Turuncu\' ve \'Gri\' olmak üzere 5 ayrı kategoride listeleyen bakanlık, yakalanmalarına katkı sağlayanlara 300 bin liradan 4 milyon liraya kadar para ödülü verileceğini duyurdu.

İHBAR YAĞDI

Terörle mücadelede halkın güvenlik güçlerine yardımını daha da artırmak amacıyla uygulamaya konulan sistem karşılık buldu ve ilgili birimlere adeta ihbar yağdı. Güvenlik güçleri tüm ihbarları değerlendirdi ve teröristleri yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. Halk ile güvenlik güçlerinin bu işbirliği kısa sürede sonuç verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye\'nin terörle mücadelede yoğun bir süreçten geçtiğini, ülkenin güvenliği ile vatandaşların huzur ve emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarla etkin bir mücadele sürdürüldüğünü bildirdi.

\'İHBARLAR, BİRÇOK OLASI TERÖR EYLEMİNİ ENGELLEDİ\'

Halkın yaptığı ihbarların terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara, terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan teröristlerin yakalanmasına büyük katkı sağladığını kaydeden Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

\"Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül bilgileri ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin yer aldığı www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunan 69 terör örgütü mensubu ölü olarak, 14 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sonucunda www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunmayan 493 terör örgütü mensubu ölü olarak, 33 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiş, önemli miktarda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yapım malzemesi ele geçirilmiş ve böylelikle olması muhtemel birçok terör eyleminin engellenmesi sağlanmıştır.\"

10 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILDI

Açıklamada, ayrıca ihbarları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına, terör eylemlerinin önlenmesine ve bu suçların aydınlatılmasına katkı sağlayanlara da toplamda 10 milyon 70 bin lira para ödülü verildiği kaydedildi.

14 AYRI TERÖR ÖRGÜTÜNDEN 727 KİŞİ

İçişleri Bakanlığı\'nca www.terorarananlar.pol.tr isimli internet sitesinde; PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP, El Kaide, Hizbullah, MKP, TKP, TİKB, THKP-C Acilciler, İslami Hareket Örgütü, Tevhid-Selam Kudüs Ordusu ve Vasat Terör Örgütü olmak üzere toplam 14 ayrı terör örgütünden 727 terörist para ödülü ile aranıyor. Aranan teröristlerin 570\'ni PKK\'lılar, 54\'ü FETÖ, 43\'ü DEAŞ, 14\'ü DHKP-C, 11\'i MLKP, 8\'i El Kaide, 8\'i Hizbullah, 6\'sı MKP, 5\'i TKP, 4\'ü TİKB, 1\'i Vasat Terör Örgütü, 1\'i İslami Hareket Örgütü, 1\'i Tevhid-Selam Kudüs Ordusu ve 1\'i de THKP-C Acilciler oluşturuyor.

DAĞITILMAYI BEKLEYEN ÖDÜL: 510 MİLYON

Aranan teröristler 5 farklı listede yer alıyor. Kırmızı listedekiler için 4 milyon, mavi listedekiler için 1.5 milyon, yeşil listedekiler için 1 milyon, turuncu listedekiler için 600 bin ve gri listedekiler için 300 bin lira ödül verecek olan İçişleri Bakanlığı, teröristleri ihbar edenlerin kimliklerini de deşifre etmiyor. Aranan 727 terörist ihbarlar sonucu yakalanması durumunda toplam 510 milyon lira ödül dağıtılacak.

Öte yandan PKK terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık, FETÖ lideri Fetullah Gülen, DHKP-C liderleri Musa Aşoğlu ve Zerrin Sarı gibi terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri, 4 milyon liraya kadar ödül verilen kırmızı listede yer alıyor.



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