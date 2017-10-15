T24 LogoT24 Logo
Gündem

Halktan gelen ihbarlarla 609 terörist etkisiz hale getirildi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- GÜVENLİK güçlerince yürütülen terörle mücadeleye halktan büyük destek geldi

15 Ekim 2017 14:34

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- GÜVENLİK güçlerince yürütülen terörle mücadeleye halktan büyük destek geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan ihbarın sonucunda 562\'si ölü 609 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İhbarlarla terörle mücadeleye katkı sağlayanlara da 10 milyon 70 bin lira ödül verildi.
Resmi Gazete\'nin 31 Ağustos 2015 tarihli sayısında yayımlanan \'Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik\' ile terörle mücadelede yeni bir dönem başladı. Başta ABD olmak üzere birçok ülkede uygulanan para ödülü sistemiyle İçişleri Bakanlığı, aranan teröristleri www.terorarananlar.pol.tr internet sitesinden liste halinde ilan etti. Teröristleri; \'Kırmızı\', \'Mavi\', \'Yeşil\', \'Turuncu\' ve \'Gri\' olmak üzere 5 ayrı kategoride listeleyen bakanlık, yakalanmalarına katkı sağlayanlara 300 bin liradan 4 milyon liraya kadar para ödülü verileceğini duyurdu.
İHBAR YAĞDI
Terörle mücadelede halkın güvenlik güçlerine yardımını daha da artırmak amacıyla uygulamaya konulan sistem karşılık buldu ve ilgili birimlere adeta ihbar yağdı. Güvenlik güçleri tüm ihbarları değerlendirdi ve teröristleri yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. Halk ile güvenlik güçlerinin bu işbirliği kısa sürede sonuç verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye\'nin terörle mücadelede yoğun bir süreçten geçtiğini, ülkenin güvenliği ile vatandaşların huzur ve emniyetini tehdit eden terör örgütleriyle yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarla etkin bir mücadele sürdürüldüğünü bildirdi.
\'İHBARLAR, BİRÇOK OLASI TERÖR EYLEMİNİ ENGELLEDİ\'
Halkın yaptığı ihbarların terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlara, terör olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılması ve aranan teröristlerin yakalanmasına büyük katkı sağladığını kaydeden Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verildi:
\"Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara verilecek ödül bilgileri ve 5 ayrı renk kategorisinde aranan terör örgütü mensuplarının bilgilerinin yer aldığı www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunan 69 terör örgütü mensubu ölü olarak, 14 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sonucunda www.terorarananlar.pol.tr isimli web sitesinde bulunmayan 493 terör örgütü mensubu ölü olarak, 33 terör örgütü mensubu ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiş, önemli miktarda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve bomba yapım malzemesi ele geçirilmiş ve böylelikle olması muhtemel birçok terör eyleminin engellenmesi sağlanmıştır.\"
10 MİLYON LİRA ÖDÜL DAĞITILDI
Açıklamada, ayrıca ihbarları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların faillerinin yakalanmasına, terör eylemlerinin önlenmesine ve bu suçların aydınlatılmasına katkı sağlayanlara da toplamda 10 milyon 70 bin lira para ödülü verildiği kaydedildi.
14 AYRI TERÖR ÖRGÜTÜNDEN 727 KİŞİ
İçişleri Bakanlığı\'nca www.terorarananlar.pol.tr isimli internet sitesinde; PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP, El Kaide, Hizbullah, MKP, TKP, TİKB, THKP-C Acilciler, İslami Hareket Örgütü, Tevhid-Selam Kudüs Ordusu ve Vasat Terör Örgütü olmak üzere toplam 14 ayrı terör örgütünden 727 terörist para ödülü ile aranıyor. Aranan teröristlerin 570\'ni PKK\'lılar, 54\'ü FETÖ, 43\'ü DEAŞ, 14\'ü DHKP-C, 11\'i MLKP, 8\'i El Kaide, 8\'i Hizbullah, 6\'sı MKP, 5\'i TKP, 4\'ü TİKB, 1\'i Vasat Terör Örgütü, 1\'i İslami Hareket Örgütü, 1\'i Tevhid-Selam Kudüs Ordusu ve 1\'i de THKP-C Acilciler oluşturuyor.
DAĞITILMAYI BEKLEYEN ÖDÜL: 510 MİLYON
Aranan teröristler 5 farklı listede yer alıyor. Kırmızı listedekiler için 4 milyon,  mavi listedekiler için 1.5 milyon, yeşil listedekiler için 1 milyon, turuncu listedekiler için 600 bin ve gri listedekiler için 300 bin lira ödül verecek olan İçişleri Bakanlığı, teröristleri ihbar edenlerin kimliklerini de deşifre etmiyor. Aranan 727 terörist ihbarlar sonucu yakalanması durumunda toplam 510 milyon lira ödül dağıtılacak.
Öte yandan PKK terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık, FETÖ lideri Fetullah Gülen, DHKP-C liderleri Musa Aşoğlu ve Zerrin Sarı gibi terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri, 4 milyon liraya kadar ödül verilen kırmızı listede yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA GÜVENLİKEmniyet Genel MüdürlüğüyapılanResmi GazeteAğustosMücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara VerilecekHakkında YönetmelikBaşta ABDBakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24