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Eğitim

Halkla İlişkiler Lisesi öğrencileri “İş Sizsiniz" seminerinde ağırlandı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sorumluluk Kulübü tarafından ‘’İş Sizsiniz” sloganıyla, işsizliği önlemek amacıyla kariyer

30 Mart 2018 14:26

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sorumluluk Kulübü tarafından ‘’İş Sizsiniz” sloganıyla, işsizliği önlemek amacıyla kariyer.net’in konuk olduğu “Doğru CV Yönetimi” semineri gerçekleştirildi.

Kariyer ve iş bulma sitesi Kariyer.net\'in Eğitim Takım Lideri Bahtiyar Gençero tarafından katılımcılara özgeçmiş hazırlama yöntemleri, işveren ile görüşme esnasında ve mülakatta dikkat edilmesi gerekenler ve iş arama teknikleri anlatıldı ve dinleyicilere katılım sertifikası verildi.

Seminere İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin yanısıra, Yenibosna Mesleki ve Teknik Lisesi Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri de katıldı.

Seminer öncesinde Yenibosna Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerine, Kulüp Başkanı Yağmur Akay tarafından üniversite ve kulüp etkinliklerini içeren bilgilendirme sunumu yapıldı. Halkla İlişkiler ve Sorumluluk Kulübü hakkında bilgi veren kulübün danışman hocası Yrd. Doç. Dr. Emel Tozlu tarafından öğrencilerin üniversiteye ve halkla ilişkiler bölümlerine ilişkin soruları cevaplandı.

“YÜZDE 62, DOĞRU CV HAZIRLAMA BİLGİSİNE SAHİP DEĞİL”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde yapılan anket sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 62’sinin doğru özgeçmiş hazırlama yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı, yüzde 96’sının ise işsizliğin insan psikolojisini olumsuz etkilediğini düşündüğü ortaya çıktı.

Türkiye’de birçok üniversitede öğrencilerle bir araya gelerek onlara kariyer eğitimleri verdiklerini söyleyen Kariyer.net eğitim takım lideri Bahtiyar Gençero, “Gelişim Üniversitesi öğrencilerinin lise öğrencilerini de dahil ettiği seminere bu denli ilgi göstermelerini görmekten çok mutlu oldum. Bu tarz organizasyonlar ile öğrencilerin kariyer hayatlarını yönlendirmeye destek olmaya her daim hazırız” dedi.

Yenibosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hocası Mahiperi Lale Batur ise “Bu seminerde bulunmaktan büyük mutluluk duyduk. Öğrencilerimize staj ve iş bulma sürecinde yardımcı olacak özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri ile ilgili ipuçlarını yakalama şansını bize sunduğunuz için  teşekkür ederiz” diye konuştu.

Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk kulübü danışman hocası Yrd. Doç. Dr. Emel Tozlu’nun teşekkür konuşması ve konuklara plaket takdimi ile etkinlik sonlandırıldı.

(FOTOĞRAF)

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