-HALKIN AVUKATLARI PLATFORMU'NDAN ''EVET'' KONYA (A.A) - 31.08.2010 - Halkın Avukatları Platformu üyeleri, 12 Eylül'deki halk oylamasında tercihlerinin ''evet'' olacağını açıkladı. Baran Hukukçular Derneği Başkanı Sebahattin Batur, çok sayıda avukatın katıldığı toplantıda, platform adına hazırlanan açıklamayı okudu. Batur, Anayasa değişiklik paketiyle milletin darbelerle gasp edilen egemenliğinin yeniden millete verilmesinin oylanacağını belirtti. Değişiklikle yüksek yargının, farklı görüşlerin de temsil edilebildiği daha katılımcı ve şeffaf bir organizasyona kavuşturulacağını savunan Batur, ''Böylece ülkemizde yıllardır hakim olan üstünlerin hukukunu koruyan sistem terk edilmekte, herkes için hukukun üstünlüğünü esas alan bir yapıya kapı aralanmaktadır'' dedi. Halkın sistemli ve kasıtlı olarak azami düzeyde değişiklik paketi içeriğinden uzak tutulmaya çalışıldığını ifade eden Batur, şunları kaydetti: ''Yapılacak referandumun 'A' partisi ya da 'B' partisi ile ilgili bir genel seçim, bir güven oylaması olmadığı gerçeğini unutmamalıyız. Bir kısım darbeci ve statükocu zihniyetin sözcülüğünü yapan kişilerin sahte, soyut ve sloganlaşmış söz ve felaket çığırtkanlığına aldanmadan, değişiklik metnini anlayarak ve kendi kendimize sorgulayarak bir kez olsun baştan sona okumak gerekmektedir. Gelecek nesillerimiz adına taşıdığımız sorumluluklar ışığında oylama yapacağız. Vatandaşlık görevimiz gereği mutlaka sandığa gidilmelidir. Bu referandum milletin elindeki en önemli fırsattır. Bu fırsatın sloganlaşmış, kampanyalara, paranoyalara, siyasi kamplaşmalara feda edilmesi, ülkemiz ve milletimizin lehine olmayacaktır.'' Batur, 12 Eylül'de halk oylamasına sunulacak değişiklik paketinin sivil anayasaya doğru atılan önemli bir adım olacağını vurgulayarak, ''Vatandaşların fişlenmemesine, emeklilerin ve işçilerin şartlarının iyileştirilmesine, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasına son verilmesine, daha denetlenebilir ve şeffaf bir devlete, kamu denetçiliğine 'evet' diyoruz'' diye konuştu.