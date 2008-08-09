Halkın yüzde 74'ü, ‘AKP değişsin’ diyor

Ergenekon ve AKP’ye kapatma davalarına halkın bakışını tespit etmek amacıyla yapılan araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 48,7’si Ergenekon’un bir terör örgütü olduğuna inanmazken, yüzde 54,3’ü davanın siyasi olduğu görüşünde.

AKP’ye yönelik kapatılmama kararını yüzde 69,7’lik kesim olumlu bulurken, katılımcıların yüzde 60’3’ü AKP’yi laikliği tehdit eden bir parti olarak görmüyor. Ayrıca araştırmaya göre halkın yarısı AKP’nin kapatma davasıyla oylarını artırdığını düşünüyor. Halkın yüzde 73,3’ü AKP’nin politikalarını değiştirmesi gerektiği görüşünde.

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından 4-5 Ağustos 2008 tarihleri arasında yapılan araştırmada, 29 ildeki 1226 kişiyle görüşüldü.

Prof. Dr. Özer Sencar başkanlığındaki ekibin yürüttüğü araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 58,2’si Türkiye’nin durumunun iyiye gitmediğini belirtirken, “iyiye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 37,2 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 48,7’si Ergenekon’un bir terör örgütü olduğuna inanmadığını dile getirirken, inananların oranı yüzde 40,5 olarak ölçüldü. Öte yandan katılımcıların yüzde 55,2’si Ergenekon’u “çıkar amaçlı suç örgütü” olarak nitelendirdi. Ergenekon davasının siyasi bir dava olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 54,3 olurken, yüzde 32,9’luk kısım ise davayı hukuki bulduğunu belirtti.

Ergenekon iddianamesinin tatmin edici olduğuna inanan katılımcıların oranı yüzde 22,4 iken, tatminkâr bulmayanların oranı yüzde 58,9 oldu. Ergenekon davasından bir sonuç çıkmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 48,8. Buna karşılık katılımcıların yüzde 37’si ise davanın etkili bir sonuçla neticeleneceğini düşünüyor.



Mahkeme dengeyi gözetti

AKP’ye açılan davada kapatılmama kararının çıkmasını, katılımcıların yüzde 69,7’si olumlu olarak değerlendirirken, yüzde 27,6’sı ise olumsuz görüş bildirdi. Mahkemenin siyasi ve ekonomik dengeleri gözetip uzlaşmacı bir karar verdiğini düşünenlerin oranı da yüzde 70,6.

Araştırmaya göre halkın yüzde 60,3’ü AKP’yi laikliği tehdit eden bir parti olarak görmezken, yüzde 35,3’ü ise AKP’yi laiklik karşısında bir tehdit olarak algılıyor. Ayrıca yüzde 73,4 ile katılımcıların büyük kesimi AKP’nin eski politikalarını değiştirmesi gerektiğine inanıyor.



