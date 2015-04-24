T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Halkın yüzde 70'i, AKP'lilerin yüzde 35-40'ı başkanlığa karşı'

Adil Gür: Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan bile ters düştü

24 Nisan 2015 11:24

A&G araştırma şirketi başkanı Adil Gür, anketlerde halkın yüzde 70’inin, AKP’lilerin de yüzde 35- 40’ının başkanlığa karşı olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Bülent Yavuz da başkanlık için ‘’Kontrolsüz güç, frensiz arabayla trafiğe çıkmaya benzer ve sonuçları ölümcüldür” dedi.

Çok sayıda sivil toplum örgütünü bünyesinde barındıran Denge ve Denetleme Ağı, Ankara’da başkanlık sistemi ile ilgili bir çalışma toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Adil Gür, yaptıkları anketleri anlatırken başkanlık sisteminin seçmenden vize alamadığını söyledi.

 

Sayı mümkün değil

 

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre, Adil Gür, 10 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Türkiye’nin adına ne denirse densin resmi olarak da fiili olarak da yeni bir sisteme geçtiğini belirtti. Gür, “Ama bunun yaratabileceği bazı riskler var. Çünkü bir önceki dönem Meclis tarafından seçilen Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan bile ters düştü. Üstelik her ikisi de aynı partiden geldikleri halde. Biri Twitter’ı yasaklarken öbürü yasak delmeye çalışıyordu” dedi.

Yaptıkları anketlerde halkın yüzde 70’inin başkanlık sistemine açıkça karşı çıktığını anlatan Adil Gür, AKP’ye oy veren seçmende ise bu oranın yüzde 35 - 40 olduğuna dikkat çekti.

 

İktidarı ekonomi değiştirir

 

Seçime başkanlık sistemiyle ilgili seçmendeki bu tutumla gidildiğinin altını çizen Adil Gür, anketlerde ortaya çıkan tabloyu şöyle anlattı: “Ben anketler ve saha gözlemlerimle söylüyorum, çözüm süreci tamamlanmadan sistem değişikliğine gidilebileceğini zannetmiyorum. Bugünlerde yaptığımız araştırmalarda ise sistem değişikliğini sağlayacak bir sayısal çoğunluğun asla mümkün olmadığını görüyoruz. Anketler ve araştırmalar Türkiye’nin en önemli gündeminin ekonomi olduğunu gösteriyor. Toplumun yüzde 80’i borçlu ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Öyle olunca özgürlük sorunu toplumun yeterince dikkatini çekmiyor. Aş, iş, yoksulluk herşeyin önüne geçiyor. Yeni Anayasa talebi yüzde 10 - 20’nin üzerine çıkmıyor. İktidarları getirip götüren, değiştiren unsur ekonomidir. Bu seçimde başta CHP olmak üzere partiler bildirgeleriyle, seçmen davranışlarını değiştirenin ekonomi olduğunu kabul ettiler. Kendilerine günaydın diyorum.”

 

Yavuz: Elimizle canavar yaratmayalım

 

Toplantıda başkanlık sistemini anlatan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Bülent Yavuz da başkanlık sisteminin en başarılı uygulamasının ABD’de olduğunu burada sistemin “Bizim kral gibi etkili olacak bir başkanımız olsun ama bu yetki frensiz olmasın. Kendi elimizle canavar yaratmayalım” denilerek, denge ve denetleme mekanizmaları üzerine kurulmuş ve basın da 4. kuvvet olsun denilmiş ve bu sistem burada başarılı olmuş” dedi. Son zamanlarda İngiltere’de siyasi aktörlerin mahkemeler tarafından denetlenmesine İtalya’da da tutuksuz da olsa yargılanamsına yönelik güçlü adımlar atıldığını anlatan Yavuz, “Güç olacak ama kontrollü olacak. Kontrolsüz güç, frensiz arabayla trafiğe çıkmaya benzer ve sonuçları ölümcüldür” ifadelerini kullandı.

Yavuz, AKP’nin Türk tipi başkanlık sistemiyle ilgili olarak da farklı farklı başkanlık modellerinden biri olarak mümkün olabileceğini belirtti. Yavuz, “Ancak, yeterince denge ve denetleme mekanizmaları oluşturulmazsa Orta Asya’daki devletlere dönüşebiliriz. Putin’in Rusyası gibi olabiliriz. Bu durumda da başkanımızın kendini aşmış, ermiş bir kişilik olması için dua etmekten başka çaremiz kalmaz” uyarısında bulundu.

 

 

ETİKETLER

tayyip erdoğanbaşkanlıkbaşkanlık sistemihaberakpak parti

İlgili Haberler

Selvi: Türkiye Başkanlık sistemine geçecek diye İsrail'in ödü kopuyor

'Koalisyon ve azınlık hükümetlerinin çok yıkıcı etkileri var'

HDP: Bizlerin anayasasında başkanlık sistemi olmayacak

Figen Yüksekdağ: Hala fikrimiz değişmedi ve değişmeyecek. Bizler siyasi pasrtiler yasasını demokratikleştireceğiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24