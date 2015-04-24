'Halkın yüzde 70'i, AKP'lilerin yüzde 35-40'ı başkanlığa karşı'

A&G araştırma şirketi başkanı Adil Gür, anketlerde halkın yüzde 70’inin, AKP’lilerin de yüzde 35- 40’ının başkanlığa karşı olduğunu açıkladı. Doç. Dr. Bülent Yavuz da başkanlık için ‘’Kontrolsüz güç, frensiz arabayla trafiğe çıkmaya benzer ve sonuçları ölümcüldür” dedi.

Çok sayıda sivil toplum örgütünü bünyesinde barındıran Denge ve Denetleme Ağı, Ankara’da başkanlık sistemi ile ilgili bir çalışma toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Adil Gür, yaptıkları anketleri anlatırken başkanlık sisteminin seçmenden vize alamadığını söyledi.

Sayı mümkün değil

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün haberine göre, Adil Gür, 10 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle Türkiye’nin adına ne denirse densin resmi olarak da fiili olarak da yeni bir sisteme geçtiğini belirtti. Gür, “Ama bunun yaratabileceği bazı riskler var. Çünkü bir önceki dönem Meclis tarafından seçilen Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan bile ters düştü. Üstelik her ikisi de aynı partiden geldikleri halde. Biri Twitter’ı yasaklarken öbürü yasak delmeye çalışıyordu” dedi.

Yaptıkları anketlerde halkın yüzde 70’inin başkanlık sistemine açıkça karşı çıktığını anlatan Adil Gür, AKP’ye oy veren seçmende ise bu oranın yüzde 35 - 40 olduğuna dikkat çekti.

İktidarı ekonomi değiştirir

Seçime başkanlık sistemiyle ilgili seçmendeki bu tutumla gidildiğinin altını çizen Adil Gür, anketlerde ortaya çıkan tabloyu şöyle anlattı: “Ben anketler ve saha gözlemlerimle söylüyorum, çözüm süreci tamamlanmadan sistem değişikliğine gidilebileceğini zannetmiyorum. Bugünlerde yaptığımız araştırmalarda ise sistem değişikliğini sağlayacak bir sayısal çoğunluğun asla mümkün olmadığını görüyoruz. Anketler ve araştırmalar Türkiye’nin en önemli gündeminin ekonomi olduğunu gösteriyor. Toplumun yüzde 80’i borçlu ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor. Öyle olunca özgürlük sorunu toplumun yeterince dikkatini çekmiyor. Aş, iş, yoksulluk herşeyin önüne geçiyor. Yeni Anayasa talebi yüzde 10 - 20’nin üzerine çıkmıyor. İktidarları getirip götüren, değiştiren unsur ekonomidir. Bu seçimde başta CHP olmak üzere partiler bildirgeleriyle, seçmen davranışlarını değiştirenin ekonomi olduğunu kabul ettiler. Kendilerine günaydın diyorum.”

Yavuz: Elimizle canavar yaratmayalım

Toplantıda başkanlık sistemini anlatan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Bülent Yavuz da başkanlık sisteminin en başarılı uygulamasının ABD’de olduğunu burada sistemin “Bizim kral gibi etkili olacak bir başkanımız olsun ama bu yetki frensiz olmasın. Kendi elimizle canavar yaratmayalım” denilerek, denge ve denetleme mekanizmaları üzerine kurulmuş ve basın da 4. kuvvet olsun denilmiş ve bu sistem burada başarılı olmuş” dedi. Son zamanlarda İngiltere’de siyasi aktörlerin mahkemeler tarafından denetlenmesine İtalya’da da tutuksuz da olsa yargılanamsına yönelik güçlü adımlar atıldığını anlatan Yavuz, “Güç olacak ama kontrollü olacak. Kontrolsüz güç, frensiz arabayla trafiğe çıkmaya benzer ve sonuçları ölümcüldür” ifadelerini kullandı.

Yavuz, AKP’nin Türk tipi başkanlık sistemiyle ilgili olarak da farklı farklı başkanlık modellerinden biri olarak mümkün olabileceğini belirtti. Yavuz, “Ancak, yeterince denge ve denetleme mekanizmaları oluşturulmazsa Orta Asya’daki devletlere dönüşebiliriz. Putin’in Rusyası gibi olabiliriz. Bu durumda da başkanımızın kendini aşmış, ermiş bir kişilik olması için dua etmekten başka çaremiz kalmaz” uyarısında bulundu.