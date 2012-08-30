Halkın yüzde 60,4'ü yeni bir parti istiyor

Andy-Ar’ın yaptığı son ankete göre, halkın yüzde 60.4’ü yeni bir siyasi parti ve yeni lidere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin seçmen üzerindeki etkilerini ortaya koymak amacıyla yaptığı “Siyasal Gündem Ağustos 2012” araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı.

Taraf gazetesinin haberine göre; son genel seçimler ve 12 Eylül referandumu öncesinde yaptığı araştırmalarda gerçeğe en yakın sonuçları ortaya koyan araştırma şirketinin, 21 ilde 3 bin 251 denekle yaptığı araştırmaya göre, AKP’nin oy oranında yüzde sekizlik bir erime yaşandı. Andy-Ar’ın anketinde AKP’nin oy oranı yüzde 46,7 olarak yer aldı. AKP’yi yüzde 19,5 ile CHP takip ederken MHP’nin ise yüzde 16,1 ile oylarını artırdığı görüldü. Araştırmaya göre BDP de yüzde 8,0 ile oylarını artırdı.



Yeni lider yeni parti



Andy-Ar’ın araştırması seçmenlerin yeni bir parti ve lider arayışında olduğunu da ortaya koydu. Ankette yer alan, “Türkiye’nin şu an siyasi ortamını ve dengelerini göz önünde bulundurduğunuzda yeni bir siyasi parti ve lidere ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 60,4 “evet” cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 28,9’u “hayır” cevabını verirken, “fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 10,7.



HAS Parti-AKP birleşmesi



Anketten çıkan diğer bir sonuç ise AKP’ye katılma kararı alan HAS Parti ile ilgili. AKP’ye oy veren denekler arasında yapılan araştırmaya göre iki partinin birleşmesine verilen destek yüzde 71,5 oldu. HAS Parti’ye oy verenler arasında ise bu oran yüzde 58,9.



Suriye politikasına destek yok



Siyasi gündemin üst sıralarında yer alan Suriye politikası ile ilgili sonuçlar da AKP’yi hayal kırıklığına uğratacak türden. Deneklerin yüzde 67,1’i hükümetin Suriye politikasını olumsuz bulduğunu belirtirken “fikrim yok” diyenlerin oranı yüzde 14,6.



Sarıgül sürprizi



En beğenilen lider sıralamasında yüzde 47,3 ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan birinci sıraya yerleşirken ikinci sırada yüzde 27,1 ile Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 20,8 ile üçüncü sırada.



Genel seçimleri bilen şirket



1999 yılında araştırmacı Faruk Acar tarafından kurulan Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Şirketi yaptığı araştırmalarda 2011 milletvekili seçimlerini gerçeğe en yakın şekilde ortaya koymuştu. Andy-Ar’ın anketinde AKP yüzde 52,3, CHP yüzde 24,8, MHP yüzde 9,8 olarak yer almıştı.



En başarılı bakan ekonomide: Ali Babacan



En başarılı bakanlar sıralamasında ise Ekonomi Bakanı Ali Babacan yüzde 10,3 ile birinci oldu. İkinci sırada 9,7 ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, üçüncü sırada ise 9,5 ile Ahmet Davutoğlu var. Tartışmalı uygulamalara imza atan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ise 14. sırada.