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Halkın vergisiyle yayın yapan TRT'den skandal belgesel: 17-25 Aralık Darbe Girişimi Belgeseli

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun yıldönümünde TRT Haber'de 17-25 Aralık Darbe Girişimi Belgeseli yayınlandı

17 Aralık 2014 22:03

Devlet televizyonu TRT'de bu akşam saat 21.25'te yayınlanan '17-25 Aralık Darbe Girişimi Belgeseli'ne sosyal medyada tepki yağdı.

TRT bu akşam 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet operasyonları ile ilgili sadece AKP'li milletvekilleri, bakanlar ile Sibel Eraslan, Yıldıray Oğur gibi AKP'ye yakınlıkları bilinen gazetecilerden görüş aldığı bir belgesel yayınladı.

Belgesel, olaylara sadece AKP tarafından bakılması, hiçbir muhalefet partisinden ya da AKP'yi eleştiren gazetecilerden görüş alınmadan çekildi.

 

'Milletin parası ile belgesel'

 

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı TRT'nin tek taraflı aklama belgeselini yayınlayacak olmasına alınan vergiler örnek gösterilerek tepki gösterdi.

İşte onlardan bazıları...

‏@tolga_bayraktar  17 aralık operasyonu aklama belgeseli vergilerimizin katkılarıyla TRT'de

@sevgistanbul  TRT'nin düştüğü hale bak! Pakistan yapacaklar ülkeyi bu gidişle!

‏@PopDedik TRT, "tarafsız" haber veriyor: Darbe girişiminin yıldönümüymüş. Halkın tepkisiyle sonuçlanan girişim, neyse ki kararlı duruşla engellenmiş.

@QCepheQ TRT, 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan yolsuzlukların üzerini kapatmak için belgesel hazırladı

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