Halkın Sesi Partisi'nin hukuki varlığı sona erdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkın Sesi Partisinin dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, kuruluşuna dair bildirisini 27 Eylül 2012'de İçişleri Bakanlığına vererek tüzel kişilik kazanan Halkın Sesi Partisi hakkında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameyle kendiliğinden dağılma hali ve buna bağlı hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istendi.

Anayasa Mahkemesi'nce yapılan incelemede, Siyasi Partiler Kanunu gereğince, kuruluşundan itibaren 2 yıl içinde ilk büyük kongresini toplamak zorunda olan partinin bunu yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı belirlendi.

Bu nedenle Halkın Sesi Partisinin dağılmış sayılarak, hukuki varlığının sona erdiği ve partinin tüm mallarının Hazineye geçmesine karar verildi.