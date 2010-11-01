-''HALKIN SESİ PARTİSİ'' KURULUŞ DİLEKÇESİNİ VERDİ ANKARA (A.A) - 01.11.2010 - Halkın Sesi Partisinin kuruluş dilekçesi Ümmet Kandoğan, Şeref Malkoç, Niyazi Güney ve beraberindekilerce İçişleri Bakanlığına sunuldu. Malkoç, Bakanlık girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk siyasetine yeni bir partinin girdiğini belirtti. Halkın Sesi Partisinin, Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunan Malkoç, partinin Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'un herkes tarafından sevilen bir kişi olduğunu söyledi. Halkın Sesi Partisinin Türkiye'ye hayırlı hizmetlerde bulunması dileğini ifade eden Malkoç, ''Halkın Sesi Partisi projeleriyle bu milletin derdine derman olacak, işsizlik sorununu çözecek, Türkiye'de huzuru, barışı kardeşliği temin edecek ve eskiyen siyasi üslupları, yöntemleri yenileyecek bir partidir'' diye konuştu. Konuşmasının ardından Malkoç ve beraberindekiler, partinin kuruluş dilekçesi ile gerekli evrakları İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine vermek üzere Bakanlık binasına girdi. Halkın Sesi Partisi kurucular kurulu listesinde, aralarında eski bakanlardan Ahmet Cemil Tunç, Ahmet Demircan, Musa Demirci, Refaiddin Şahin, Teoman Rıza Güneri, eski milletvekillerinden Ahmet Feyzi İnceöz, Ahmet Karavar, Ahmet Sünnetçioğlu, Bahri Zengin, Beyhan Aslan, Mehmet Batuk, Mehmet Bekaroğlu, Mukadder Başeğmez, Nedim İlci, Hüsamettin Korkutata, Hayri Kırbaşoğlu, Ömer Vehbi Hatipoğlu, Şeref Malkoç, Lütfü Esengün, Ümmet Kandoğan ile Muhittin Bal, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Emine Uçak Erdoğan, Celal Kazdağlı, Erol Göka, İbrahim Ertan Yülek, Gülten Çelik, Prof. Dr. Haluk Yavuzer, Rahaf İncetahtacı, Hasan Basri Aktan, İsmail Zekai Kutan'ın da bulunduğu 234 kişi yer alıyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Numan Kurtulmuş'un kurduğu Halkın Sesi Partisinin, İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçesinin verilmesiyle Türkiye'de faaliyette bulunan siyasi parti sayısı 67 oldu.