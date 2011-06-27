-''HALKIN İRADESİNE BİR DARBE İNDİRİLMİŞTİR'' ANKARA (A.A) - 27.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Halkın iradesine bir darbe indirilmiştir. Bu darbenin kaldırılması lazım, kaldıracak yer ise siyasi otoritedir'' dedi. Kılıçdaroğlu, ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde, partisinin 24. dönem milletvekillerine verdiği kokteylde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun sorusu üzerine, (Mustafa) Balbay ve (Mehmet) Haberal'ın durumunun hakim takdirine bağlı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ayrıca tutukluluk süresi ile ilgili yasal düzenlemelerin de yapılabileceğini belirterek, şöyle devam etti: ''Takdirle de çözülebilecek, yasal düzenleme ile de çözülebilecek bir sorun. Tutukluluk süresiyle ilgili bir sınırlama getirirsiniz yasada, mesele çözülmüş olur. 2 yıl, 1 yıl, altı ay, yani bakılır, demokratik ülkelerde bu tutukluluk süresi neyse aynı süreyi getirirsiniz. Yarına kadar böyle bir yasal düzenlemenin gerçekleşme şansı yok zaten. Yani böyle bir söz verilebilir, 'Bu böyle yapılan yanlıştır, bu uygulamanın düzeltilmesi gerekir' denebilir, bütün bunlar söylenebilir. Halkın iradesine bir darbe indirilmiştir. Bu darbenin kaldırılması lazım, kaldıracak yer ise siyasi otoritedir.'' Kemal Kılıçdaroğlu, ''Anayasayı yapmak için CHP'yi ve MHP'yi bunun içine çekmeye mi çalışıyorlar?'' sorusuna, ''Türkiye'de demokrasiyi derinleştirecek, özgürlükleri genişletecek, demokratik kurumlara yasal güvence getirecek, medyanın bağımsızlığı gibi, yargının bağımsızlığı gibi, milletvekili dokunulmazlıklarının AB standartlarına getirilmesi gibi pek çok kural anayasada düzenlenir. Devletin çatısıdır. O çatı baskıyı öngörmemeli, devlet baskılı değil, özgürlükçü bir yapıyı öngörmeli bu anayasa değişikliğine zaten kimsenin hayır diyeceğini sanmıyorum'' yanıtını verdi. ''TBMM'ye gidip yemin etmeme seçeneği'' ile ilgili bir soruyu yanıtlarken de Kılıçdaroğlu, ''BDP ile aynı çizgide olmamız zaten mümkün değil'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Zaten biz TBMM'nin çalışmasını istiyoruz, sayın Oktay Ekşi başkan olarak katılacak, oturumu yönetecek, yemin edecek'' diye konuştu.