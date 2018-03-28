Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik soruşturma tamamlandı 

Ümit TÜRK İstanbul ( DHA) - DHKP-C terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Halkın Hukuk Bürosu üyesi 20 avukatla ilgili soruşturma tamamlandı. 3 avukata \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis talep edilirken, diğer 17 avukat hakkında ise, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, Halkın Hukuk Bürosu\'nun,

DHKP/C\'nin alt yapılanması olduğu ve örgütün \"Merkezi Komite\" olarak adlandırılan yurtdışındaki üst yönetiminin talimatıyla kurulduğu öne sürüldü.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN TALİMATINI CEZAEVLERİNE GÖTÜRDÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

İddianamede, Halkın Hukuk Bürosu\'nda faaliyet gösteren avukatların örgüt içinde \'Sporcular\' kod ismi ile anıldığı, örgüt mensupları gözaltına alındığında veya tutuklandığında avukatlığını üstlendikleri, örgütün talimatları doğrultusunda şahıslara, gözaltında, mahkemede, cezaevinde nasıl hareket edeceklerinin talimatını verdikleri ifade edildi. Yine şüphelilerin cezaevinde tutuklu veya hükümlü örgüt üyeleri ile örgüt yöneticileri arasında aracılık işlemi yaptıkları, örgütün üst düzey yöneticilerinin bu avukatlar kanalı ile cezaevlerindeki örgütün sorumlularına örgütün talimatlarını aktardıkları, bu sorumlularında gelen talimatları cezaevlerindeki diğer örgüt üyelerine aktardıkları anlatıldı.

AVUKATLARIN KOD ADI KULLANDIKLARI İDDİA EDİLDİ

İddianamede bazı avukatların kod isim kullandığı da iddia edildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ VE ÜYELİĞİ SUÇLAMASI

Şüphelilerden 3\'ü hakkında \'Silahlı terör örgütü yöneticisi olma\' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5\'ar yıla, diğer 17 avukat hakkında ise \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi.

