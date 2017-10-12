Halkın döviz mevduatı Merkez Bankası'nı geçti

Türkiye'de tutulan dolar ve Euro gibi yabancı paraların değeri geçen ayın sonunda 165 milyar dolara ulaşarak rekor seviyeye yaklaştı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) ise elinde yaklaşık 110 milyar dolar para bulunuyor.

Uzmanlara göre döviz mevduatındaki birikme, ülke vatandaşlarının Türk Lirası'na (TL) olan güven eksiklerini yansıtıyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, yatırımcılar pazartesi günü 2 milyar dolar değerinde yabancı para satışında bulunarak liranın 9 yıl içerisinde gerçekleştirdiği en büyük günlük düşüşü hafifletmesine yardımcı oldu.

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