Doların yükselişini 'fırsata çevirdiler'; 2 milyar dolar sattılar

Yerli yatırımcıların kurun geldiği seviyeyi satış fırsatı olarak gördüğünü belirten bankacılar, pazartesi günü dolarda yaşanan yükselişin hızını, yerli kurumlar ve yatırımcıların yaptığı 2 milyar dolara yakın satışın kestiğini belirtiyor.

ABD ile yaşanan vize kriziyle önceki gün piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, dolardaki hızlı yükselişin yerli kurumlar ve yerli yatırımcılar için satış fırsatı olarak algılandığı ortaya çıktı.

Doların, piyasa açılmadan elektronik işlemlerde 3.90 lirayı aşması, piyasalar açılınca da gün içinde 3.80 seviyelerini görmesiyle birlikte, yerli şirketlerden ve yatırımcılardan yoğun satış emirleri geldiği belirtildi. Bankacılar, pazartesi günü yabancı yatırımcıların döviz talebine karşın, yerli kurumsal ve bireysel yatırımcıların hem doğrudan hem de opsiyonlu işlemlerde yaptıkları ciddi satışların, Türk Lirası'nda daha fazla değer kaybının yaşanmasını engellediğini ifade etti.

"Döviz piyasasında tarihi günlerden biri yaşandı"

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre bankacılar, pazartesi günü piyasada yaşanan döviz satışının 2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştiğini kaydetti. Döviz piyasasında tarihi günlerden birinin yaşandığını vurgulayan bankacılar, özellikle 3-4 ay önceden 3.65 seviyelerinden maliyet yapan yatırımcıların ciddi satış yaptıklarını belirtti.

Piyasaların hem içeride hem de dışarıda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından izlediğini ifade eden bankacılar, içeride TSK'nın İdlib operasyonunun, dışarıda ise ABD Merkez Bankası Fed'in şahin duruşunun piyasalara yön veren ana konular olacağına dikkat çekti. Bankacılar, bütün bu riskler nedeniyle piyasada yaşanan rahatlamanın geçici olabileceği uyarısında bulundu.