T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Doların yükselişini 'fırsata çevirdiler'; 2 milyar dolar sattılar

Dolardaki hızlı yükseliş, yatırımcılar için satış fırsatı olarak algılandı

11 Ekim 2017 20:09

Yerli yatırımcıların kurun geldiği seviyeyi satış fırsatı olarak gördüğünü belirten bankacılar, pazartesi günü dolarda yaşanan yükselişin hızını, yerli kurumlar ve yatırımcıların yaptığı 2 milyar dolara yakın satışın kestiğini belirtiyor.

ABD ile yaşanan vize kriziyle önceki gün piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, dolardaki hızlı yükselişin yerli kurumlar ve yerli yatırımcılar için satış fırsatı olarak algılandığı ortaya çıktı.

Doların, piyasa açılmadan elektronik işlemlerde 3.90 lirayı  aşması, piyasalar açılınca da gün içinde 3.80 seviyelerini görmesiyle birlikte, yerli şirketlerden ve yatırımcılardan yoğun satış emirleri geldiği belirtildi. Bankacılar, pazartesi günü yabancı yatırımcıların döviz talebine karşın, yerli kurumsal ve bireysel yatırımcıların hem doğrudan hem de opsiyonlu işlemlerde yaptıkları ciddi satışların, Türk Lirası'nda daha fazla değer kaybının yaşanmasını engellediğini ifade etti.

"Döviz piyasasında tarihi günlerden biri yaşandı"

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre bankacılar, pazartesi günü piyasada yaşanan döviz satışının 2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleştiğini kaydetti. Döviz piyasasında tarihi günlerden birinin yaşandığını vurgulayan bankacılar, özellikle 3-4 ay önceden 3.65 seviyelerinden maliyet yapan yatırımcıların ciddi satış yaptıklarını belirtti.

Piyasaların hem içeride hem de dışarıda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından izlediğini ifade eden bankacılar, içeride TSK'nın İdlib operasyonunun, dışarıda ise ABD Merkez Bankası Fed'in şahin duruşunun piyasalara yön veren ana konular olacağına dikkat çekti. Bankacılar, bütün bu riskler nedeniyle piyasada yaşanan rahatlamanın geçici olabileceği uyarısında bulundu.

ETİKETLER

dolarbankayatırımtürk lirasıABDvize kriziTSKİdlib operasyonuMerkez Bankası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24