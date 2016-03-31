T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Halkı askerlikten soğutmak suç değil" diyen vicdani retçi beraat etti

Kararın ardından İnan Mayıs Aru’nun babası da vicdani reddini açıkladı

31 Mart 2016 19:49

Vicdani retçi İnan Mayıs Aru, halkı askerlikten soğutma iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

BirGün'de yer alan habere göre, Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşması dün yapıldı. Aru savunmasında herhangi bir suç işlediğini düşünmediğini, halkı askerlikten soğutmanın bir suç olamayacağını söyledi.

Vicdani Ret Derneği üyesi avukatlar Hülya Üçpınar ve Gökhan Soysal da halkı askerlikten soğutmanın suç sayılmasının, Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Soysal bu nedenle yargılamanın hukuki temeli olmadığını ifade ederek TCK Madde 318’in Anayasa’ya uygunluk denetiminden geçmesi gerektiğini vurguladı. Soysal, Aru’nun din ve vicdan özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü kullandığını belirtti.

Hülya Üçpınar ise son dönemde anaakım medyada yer alan ‘asker fotoğraflarını’ göstererek, halkı askerlikten soğutanın bizatihi askerler olduğunu iddia etti. Bedelli askerlik olanağından yararlananların sayısı ve zorunlu askerlik sırasındaki şüpheli ölümleri örnek gösteren Üçpınar, askerlik görevinin ifade edildiği gibi ‘kutsal olmadığını’ söyledi.

Dava sonucu Aru beraat etti.

Daha sonra da adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirilerek Aru’nun babası da vicdani reddini açıkladı.

ETİKETLER

inan mayıs aruvicdani rethalkı askerlikten soğutmak suç değilsavunmavicdani retçiasker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24