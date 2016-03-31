"Halkı askerlikten soğutmak suç değil" diyen vicdani retçi beraat etti

Vicdani retçi İnan Mayıs Aru, halkı askerlikten soğutma iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti.

BirGün'de yer alan habere göre, Muğla 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşması dün yapıldı. Aru savunmasında herhangi bir suç işlediğini düşünmediğini, halkı askerlikten soğutmanın bir suç olamayacağını söyledi.

Vicdani Ret Derneği üyesi avukatlar Hülya Üçpınar ve Gökhan Soysal da halkı askerlikten soğutmanın suç sayılmasının, Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Soysal bu nedenle yargılamanın hukuki temeli olmadığını ifade ederek TCK Madde 318’in Anayasa’ya uygunluk denetiminden geçmesi gerektiğini vurguladı. Soysal, Aru’nun din ve vicdan özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü kullandığını belirtti.

Hülya Üçpınar ise son dönemde anaakım medyada yer alan ‘asker fotoğraflarını’ göstererek, halkı askerlikten soğutanın bizatihi askerler olduğunu iddia etti. Bedelli askerlik olanağından yararlananların sayısı ve zorunlu askerlik sırasındaki şüpheli ölümleri örnek gösteren Üçpınar, askerlik görevinin ifade edildiği gibi ‘kutsal olmadığını’ söyledi.

Dava sonucu Aru beraat etti.

Daha sonra da adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirilerek Aru’nun babası da vicdani reddini açıkladı.