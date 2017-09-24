Halkevleri'nden İstanbul Maratonu çağrısı: 'Benim Kızım Okuyacak' kampanyası için koşalım

Halkevleri tarafından, bu yıl 39'uncusu düzenlenecek İstanbul Maratonu'na katılım çağrısı yapıldı. Çağrıda, "Benim Kızım Okuyacak' kampanyası için koşalım" ifadesi yer aldı. Birçok sivil toplum kuruluşunun da katılacağı maraton için başvurular, 30 Eylül'de sona erecek.

Çocuk yaşta evliliklere, şiddete ve tacize karşı dikkat çekmeyi amaçlayan kampanya için şöyle dendi:

“Gelin adımlarımızı çoğaltalım, birlikte koşalım, umut olalım, dayanışma içerisinde olalım ve maraton koşusunu birlikte duyuralım. Maratona katılacaklar, koşucuları uğurlayanlar, koşucuları karşılayanlar, fiziken orda olamayıp kalben olanlar ‘Benim Kızım Okuyacak’ projesini bağışlarınızla destekleyebilirsiniz.”