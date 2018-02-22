Halkevleri üyelerine polis müdahalesi: 14 gözaltı

ADANA, (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatını protesto bahanesiyle halkı sokağa dökmek için paylaşımlarda bulundukları iddiasıyla Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş\'ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin gözaltına alınmasını Adana\'da protesto etmek isteyen Halkevi üyelerine polis müdahale etti.

Kent merkezindeki İnönü Parkı\'nda toplanan Halkevleri üyesi yaklaşık 40 kişi, \'Halkevleri Memlekettir. Memleketi Susturamazsınız\' yazan pankart açarak basın açıklaması yapmak istedi. Park çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, basın açıklamasına izin verilmeyeceğini belirterek gruptan dağılmasını istedi. Ancak gruptan bir kişinin basın açıklamasını okumaya başlaması üzerine polis, eylemcilere müdahale etti. Gruptaki 14 kişi gözaltına alındı. Eylemcilerin geri kalan bölümü ise dağıldı. Gözaltına alınanlar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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