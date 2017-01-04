Halkevleri: Laikliği savunma çağrısı yapan üyelerimiz tutuklandı

Halkevleri, IŞİD'in üstlendiği Reina saldırısı sonrası İstanbul Okmeydanı'nda kahvehaneleri dolaşarak 'laikliği savunma çağrısı' yapan gruptaki iki üyeleri Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya'nın tutuklandıklarını duyurdu.

Halkevleri Derneği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "IŞİD'e ve gericiliğe karşı laikliği savunma çağrısı yapan #Halkevleri üyeleri tutuklandı" ifadeleri yer aldı.

Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya, bir grupla beraber kahvehanede bildiri okudukları videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından, gözaltına alınmışlardı.

Suçlamalara gerekçe gösterilen ve Halkevleri'nin paylaştığı bildiride şu ifadeler yer alıyordu:

"Bundan sonra mahallelerinizde ne IŞİD'ciye ne de herhangi bir cihatçı gerici çeteye izin vermeyeceğiz.

"Gericiliğin karşısında yükseltilmesi gereken bir bayrak vardır. Bu bayrağın adı da laiklik bayrağıdır.

"Bizler herkesi bu mücadelenin birer neferi olmaya çağırıyoruz. Gericilerden, faşistlerden, başkanlık sevdalılarından hesap sormaya çağırıyoruz".

Halkevleri Twitter'daki paylaşımlarında, "İki üyemiz laikliği savundukları için halkı kin ve nefrete sürüklemekten tutuklandı. Laiklik kin değil insanca bir yaşamın koşullarındandır" yorumunu yaptı.

Halkevleri avukatlarının Twitter'dan yaptığı bir başka açıklamada, iki üyenin 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan tutuklandığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da, Twitter hesabından Halkevleri üyelerinin okuduğu bildiriyi paylaşarak, "Bu bildiriyi okuyanlar tutuklandı... Bu bildiri suç değil Anayasal savunmadır... Laikliği suç kabul edenler birgün muhakkak yargılanacak..." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Halkevleri üyelerinin gözaltına alınmasının ardından Meclis'e soru önergesi vermiş, önergede "İçişleri Bakanlığı'nın Okmeydanı'nda 'laiklik propagandası' yapan bir genci Terörle Mücadele ekiplerine bildirdiği iddiaları doğru mu?" diye sormuştu.

Önergede, "İçişleri Bakanlığı'nın paylaşımının ardından sosyal medyada "Laikliği Savunmak Suç Değildir" hashtag'iyle gelen tepkiler akabinde, Bakanlığın Twitter hesabından tweet'in silindiği doğru mu?" ifadelerine yer verilmişti.