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Halkevleri kamu yararına dernek statüsünden çıkarıldı

79 yıl önce dil, tarih ve edebiyattan güzel sanatlara kadar uzanan geniş yelpazede bir döneme damgasını vuran Halkevleri, ‘ kamu yararına dernek’ statüsünden çıkarıldı.

25 Temmuz 2011 03:00


HÜLYA KARABAĞLI T24 / ANKARA

79 yıl önce dil, tarih ve edebiyattan güzel sanatlara kadar uzanan geniş yelpazede köylere kadar örgütlenerek bir döneme damgasını vuran Halkevleri, ‘ kamu yararına dernek’ statüsünden çıkarıldı.  CHP Adalet Komisyonu Üyesi, Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, Halkevleri’ni  Deniz Feneri  ile kıyasladı. Yolsuzluk soruşturmasındaki Deniz Feneri’nin  ‘kamu yararına dernek’ statüsünden çıkarılmadığına dikkat çeken  Seçer, “Para toplamayan,  kadınlarımıza okuma-yazma kursları,  dileyenlere müzik, tiyatro, resim, sinema eğitimleri gibi kurslar veren Halkevi  kamuya zararlı’ mıdır? dedi.

Bakanlar Kurulu kararıyla  


CHP’li Seçer, önergesinin  gerekçesinde Halkevleri’nin Cumhuriyet dönemi boyunca atlattığı badirelere dikkat çekti ve “12 Mart sonrasında birçok şubesi kapatılan ve yöneticisi tutuklanan, 12 Eylül'de bir kez daha kapatılan Halkevleri 4 Nisan 2011 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Kamu Yararına Dernek’ statüsünden çıkarılmıştır. Yaklaşık 50 yıldır bu statüde çalışan derneğe yönelik uygulamanın 5 Temmuz’da tebliğ edildiği belirtilmiştir. Halkevleri’nin 48 şubesinden 3 bin çocuğun yararlandığına dikkat çeken Seçer’in önergede yer alan soruları şöyle:

-Türkiye’de ‘kamu yararına çalışan’ dernek statüsünde bulunan dernekler (tek tek isim belirtmek üzere) hangileridir? Hangileri 2002’den sonra bu statüye alınmıştır?

- İlgili mevzuat gereğince kamu yararına çalışan dernekler en az iki yılda bir denetlenmektedir. Bu statüdeki derneklerin yılları ayrı ayrı belirtilerek denetim sonuçları ne olmuştur? Halkevleri’ne yapılan denetimlerin sonucu nedir?

-İktidarınız, Danıştay İdari İşler Kurulu tarafından onaylanmamasına rağmen bir yasa değişikliğine giderek Deniz Feneri Derneği’ni kamu yararına çalışan dernek statüsüne sokmuştur. Böylece Deniz Feneri’ne yoksullara yardım iddiasıyla gerekli izin almadan para toplamasının yolu açılmıştır. Deniz Feneri topladığı ve aktardığı paralar nedeniyle yargı önündedir. Bu çerçevede “para toplamayan”  kadınlarımıza okuma-yazma kursları,  dileyenlere müzik, tiyatro, resim, sinema eğitimleri gibi kurslar veren Halkevi “kamuya zararlı” mıdır?

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