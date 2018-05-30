Halkevleri, "Kamu hizmeti yayıncılığını yerine getirmiyor" dedi; elektrik faturasındaki TRT katkı payını geri istedi

Halkevleri, 24 Haziran seçimleri öncesi muhalefet adaylarına yeteri kadar yer vermediğini gerekçesiyle TRT hakkında şikâyetçi oldu. Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na ve TRT Genel Müdürlüğü’ne TRT'nin kamu hizmeti yayıncılığını yerine getirmediği gerekçesiyle dilekçe vererek başvuruda bulunan Halkevleri, elektrik faturasından alınan TRT katkı payının iadesini talep etti.

"TRT kamu çıkarına yayın yapmak zorundadır"

Halkevleri üyeleri, hazırladıkları dilekçelerle TRT İstanbul İl Müdürlüğü’ne giderek burada basın açıklaması yaptılar. Halkevleri MYK Üyesi Özge Ozan, “TRT’nin kendi kuruluş kanununu hiçe sayarak iktidarın, tek adamın sesini tüm Türkiye’ye dinletmesine karşı elektrik faturalarından kesilen katkı paylarının geri iade edilmesi için başvuruda bulunduk. Her ay elektrik faturalarından TRT’ye para ödeyen tüm yurttaşları, örnek dilekçeleri yaygınlaştırmaya ve başvuruda bulunmaya davet ediyoruz. TRT kamu çıkarına yayın yapmak zorundadır. İktidarın çıkarına değil” dedi.

"TRT katkıpaylarını kötüye kullanıyor"



TRT’nin kuruluş yasasında yer alan tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiği belirtilen Halkevleri’nin yazılı açıklamasında, şöyle denildi: “TRT kendi yasasında yer alan ‘Tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç ve düşüncenin menfaatlerine alet olmamak’ ilkesini ihlal ediyor. TRT her birimizin elektrik faturasından kesilen katkı paylarını kötüye kullanıyor. Bizim vergilerimizle bize, halka, yalan söyleyemezsiniz, hakaret edemezsiniz, tek ses dinletemezsiniz, sansür yapamazsınız. Halkevleri, halkın haber alma hakkını savunmaya, gerçekleri haykırmaya devam edecek. Ekranların tek adamla, iktidar yandaşlarının kasalarının halktan alınan vergilerle doldurulmasına izin vermeyeceğiz.”