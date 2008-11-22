Halkevleri, Başkent Doğalgaz’ı bastı

Halkevleri adlı bir grup gösterici, Maltepe'de bulunan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş'yi bastı. Sopalarla binanın camlarını kıran grup ile polis arasında uzun süre gerginlik yaşandı.



Doğalgaz zammını gerekçe göstererek eylem düzenleyen Halkevleri üyesi 80 kadar kişi, Maltepe'de bulunan Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş binasına adeta baskın düzenledi. Ellerinde Halkevleri bayrak sopalarıyla Doğalgaz Dağıtım binasına saldıran gruba polis müdahale etti.



Sopalarla binanın camlarını kıran grup ile polis arasında uzun süre gerginlik yaşandı. Kapıdan zorla içeri girmeyi başaran bazı eylemcileri polis yakalayarak dışarı çıkartırken olay yerindeki gerginlik halen sürüyor.



