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Yaşam

Halkevi üyelerine polis müdahale etti; 18 gözaltı

İzmit'de polis, aralarında Halkevi Saraybahçe Başkanı Mihrican Atalay'ın da aralarında bulunduğu 18 eylemciyi yaka paça gözaltına aldı...

24 Şubat 2013 20:45

Halkevleri'nin, 81'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle Belediye İş Hanı önünde yürüyüş yapmak isteyen Halkevi üyelerine polis müdahelede bulundu. 18 kişi gözaltına alındı.

İzmit Belediye İş Hanı önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik Halkevleri üyeleri 81’inci yıldönümü nedeniyle yürüyüş yapmak istedi. Hürriyet Caddesi’ni ulaşıma kapatan polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşü engellemek isteyen polis ile kalabalık arasında arbede yaşandı. Polisin biber gazı ve su sıkmasının ardından Halkevleri üyeleri ellerinde bayraklarla polislere saldırdı.

 

Eylemci grup tazyikli suya karşın yürümek istedi

 

Ergün Ayaz'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, eylemci grup tazyikli suya karşın yürümek isteyince, polis de aralarında Halkevi Saraybahçe Başkanı Mihrican Atalay’ın da aralarında bulunduğu 18 eylemciyi yaka paça gözaltına aldı. Gözaltılar sırasında bazı vatandaşlar polise ıslık ve alkışla destek verdi. Bazı vatandaşlar ise gözaltına alınan Halkevi üyelerine tekme ve yumruk vurmaya çalıştı. Polis bir yandan eylemcileri gözaltına alırken, diğer yandan ise vatandaşları sakinleştirmekte güçlük çekti.

Belediye İş Hanı önünde dağılan Halkevi grubu, daha sonra Sabri Yalım Parkı’nda toplandı ve grup adına yapılan açıklamada yaşanan olaylar kınanarak, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması istendi. Burada yapılan açıklamanın ardından eylemci grup, alkışlar eşliğinde Kocaeli Halkevi’nin bulunduğu Belediye İş-Hanı’na yürüdü.

 

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