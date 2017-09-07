Halkbank'tan Zarrab davası açıklaması

Halkbank'tan ABD'de görülen Reza Zarrab davası hakkında yapılan açıklamada, banka ve bankanın bazı eski yöneticileri hakkında kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı haberler yapıldığı savunuldu.

Halkbank'ın, bugün basında yer alan haberlere ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bazı basın yayın kuruluşlarının ABD'de görülmekte olan bir dava hakkında sunulan yeni iddianameye atıfta bulunarak bankamız ve bankamızın bazı eski yöneticileri hakkında kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı haberler yaptığı anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili olarak bankamız tarafından müteaddit zamanlarda yapılan özel durum açıklamalarında bankamızın tüm işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket ettiği konusunda detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Bu nedenle söz konusu süreçle ilgili olarak bankamız açıklamaları dışındaki haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız” denildi.

Ne olmuştu?

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İran'a uygulanan yaptırımları yasa dışı yollarla delmek suçlamasıyla ABD'de tutuklu yargılanan iş adamı Reza Zarrab davasına sanık olarak eklenmişti. New York'ta görülen davanın savcıları tarafından hazırlanan ek iddianamede, Çağlayan'ın yanı sıra eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan da yer alıyor. Aynı iddianamede eski Halkbank Genel Müdür yardımcısı Levent Balkan ile Zarrab'ın şirketinde çalışan Abdullah Happani de bulunuyor.

İddianamenin ardından Halkbank hisselerinde kayıp yaşanmıştı.