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Ekonomi

Halkbank’tan yeni faiz indirimi müjdesi

Halkbank Genel Müdürü Aydın, 'Üreten KOBİ' toplantısında kredi faizlerinin yıl sonuna doğru daha da düşeceği müjdesini verdi. Banka, emniyet personeline özel 'Kredi 155

09 Nisan 2009 03:00

Halkbank Genel Müdürü Aydın, "Üreten KOBİ" toplantısında faiz müjdesi verdi. Banka, polis Teşkilatı'nın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet personeline özel ürünü "Kredi 155"i de hizmete sundu.

Halk Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Merkez Bankası'nın politikalarına paralel olarak kredi maliyetlerinin düşmeye başladığını, yakın zamanda bunun ticari kredilere de yansıtılacağını söyledi.

Halk Bankası " Üreten KOBİ " toplantısı serisinin ilkini Ankara Ostim'de gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Halk Bankası Genel Müdürü Aydın, kriz döneminde hiçbir krediyi geri çevirmediklerini söyledi. Son 6 yılda bankanın kredi hacminin 50 kat arttığını belirten Aydın, 2008 yılı sonu itibariyle rakamın 26 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Yurtdışından sağladıkları fonlardan halen kullandıramadıkları kredilerin bulunduğunu ifade eden Aydın, bu konuda bankanın zafiyeti kadar işletmelerin de zafiyetinin olduğunu söyledi.
2008 yılı içerisinde kredilerin tasis maliyetinin çok arttığını hatırlatan Aydın, Merkez Bankası'nın politikalarına paralel olarak mevduat faizlerinin gerilediğini, kredi maliyetlerinin de hızla aşağıya düştüğünü söyledi. Aydın, düşen maliyetleri tüketici kredilerine yansıttıklarını, önümüzdeki dönemde sektör kredilerine de yansıtacaklarını kaydetti. Hüseyin Aydın, kredi faizlerinin yıl sonuna doğru daha da düşeceğini ifade etti.

Halkbank’tan polislere ‘Kredi 155’

Halkbank'ın, Polis Teşkilatı'nın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet personeline özel ürünü "Kredi 155"i hizmete sunduğu bildirildi.

Halkbank'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kredi 155"in yüzde 1,55'lik aylık faiz oranı ve 155 TL'lik sabit masraf tutarı ile emniyet personeline yönelik en düşük faizli ve en düşük masraflı kredi özelliğini taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, 9- 30 Nisan 2009 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, "Kredi 155"in 48 ay vade ile 20 bin liraya kadar kullanılabileceği kaydedildi.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, Polis Teşkilatı'nın 164. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak şunları ifade etti:

"Meslek gruplarına özel kredi kampanyalarımızla bire bir bankacılık anlayışımıza uyumlu ürünler hizmete sunmaya özen gösteriyoruz. Polis Teşkilatı'nın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başlattığımız 'Kredi 155" kampanyamızla emniyet personelimize piyasadaki en düşük faiz oranı ve masraf tutarına sahip kredi ürününü sunarak bireysel ihtiyaçlarına çözüm oluşturmayı amaçlıyoruz."

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