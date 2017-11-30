Halkbank'tan Reza Zarrab açıklaması

Türkiye Halk Bankası AŞ. tarafından, ABD'de tutuklu Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Rıza Sarraf davasına ilişkin haberlere yönelik açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Bankamızca, herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir" denildi.

Halk Bankası'nın açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: ‘Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından, ABD'de görülen davaya ilişkin haber veya söylentilere yönelik, "Bankamızca, herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir. İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir.'

‘Kamuoyu, müşteriler ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haberler yapılıyor"

Açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarının yayınlarında Sarraf davasında ileri sürülen iddialar ile Halk Bankası'nı ilişkilendirdiği belirtilerek, dava konusu olan yaptırım kararlarına bankanın aykırı hareket ettiğine dair bir algı oluşturulduğu, kamuoyu, müşteriler ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haberler yapıldığı kaydedildi.

"Bankanın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte aktarılıyor"

Mahkemede ortaya atılan iddialara dayanılarak bir kısım medya tarafından yer verilen kişisel yaklaşım ve yorumların, ‘yanlış, taraflı, eksik, anlam bütünlüğünden kopuk, tutarsız, algı karmaşasına yol açacak surette' olduğu ifade edilen açıklamada, bunların bankanın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte aktarıldığı dile getirildi.

Açıklamada, bankanın tüm iş ve işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere her zaman tam bir şekilde uyduğu, paydaşlarının, iş ortaklarının ve mevduat sahiplerinin haklarının korunması için tüm tedbirleri aldığı aktarılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoriterlerce izlenebilir durumdadır"

"Bankamız tarafından, bankacılık hizmetleri sunulurken mevcut düzenlemeler ve diğer tüm bankalarca bilinen ve izlenen dış ticaret uygulamaları dışında herhangi bir mekanizma, yöntem veya sistem kullanılmamaktadır. Yapılan dış ticaret işlemleri ve para transferleri açık, şeffaf ve sistem üzerinde ilgili otoritelerce izlenebilir durumdadır."

Halk Bankası'nın tüm iş ve işlemlerinin, ulusal ve uluslararası bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenli olarak denetlendiğine işaret edilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin yerine getirilmesinde uluslararası bankacılık düzenlemelerine ve kurallarına aykırılık tespit edilmemiştir. Bankamızca, herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz bir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir.

"Yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir"

İddia edildiği şekilde yaptırımlara konu işlemlerde yaptırımların aşılması amacına yönelik sistematik ve bilinçli bir ihlal söz konusu olmayıp yasaklı tarafların ve malların ihracına aracılık edilmemiştir. Başta KOBİ'ler ve özelinde esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm kredi ve mevduat müşterilerimiz ile ülkemiz ekonomisine 79 yıldır hizmet sunan bankamızın faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdüreceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Reza Zarrab'ın mahkemede verdiği ifadeyi görmek için tıklayın: