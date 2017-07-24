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Politika

Halkbank’ta 6 genel müdür yardımcısı görevden alındı

Hakan Atilla, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanan Rıza Sarraf’a, İran’la para akışı konusunda yardımcı olmakla suçlanıyordu

24 Temmuz 2017 16:56

Halkbank’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, yönetim kurulu bankanın yönetim yapısında değişikliğe giderek 6 genel müdür yardımcısını görevden aldı ve yeni atamalar gerçekleştirdi.

Genel müdürlük teşkilat şemasının yeniden oluşturulması ile genel müdür yardımcıları Murat Oktay, Erdal Erdem, Hasan Ünal, Mustafa Aydın, Ömer Faruk Şenel ve Salim Köse’nin görevlerinden alınması kararlaştırıldı.

Hakan Atilla, genel müdürlük emrine alındı

ABD’de tutuklu bulunan genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Ati̇lla ile Teftiş Kurulu Başkanı Ali Ulvi Sargon’un genel müdürlük emrine alınmasına karar verildi. Boş bulunan genel müdür yardımcılıklarına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayını müteakiben Hasan Tuncay, Levend Torusdağ, Mustafa Çödek, Yusuf Duran Ocak, Ergin Kaya, Hakan Eryılmaz ile Metin Köstek getirildi. Ayrıca, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na da Kadir Yaylak’ın atanması kararlaştırıldı.

FBI’ın talebiyle 27 Mart 2017’da  tutuklanan Mehmet Hakan Atilla, kara para aklama, dolandırıcılık ve İran’a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanan İran asıllı Türkiye vatandaşı iş adamı Rıza Sarraf’a, İran’la para akışı konusunda yardımcı olmakla suçlanıyordu.

 

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