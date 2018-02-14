Halkbank'ın KOBİ kredileri yüzde 33.3 artışla 77.6 milyar liraya çıktı

İstanbul, 14 Şubat (DHA) - Toplam aktifleri 2017 yılında yüzde 31.9 artışla 305.4 milyar liraya yükselen Halkbank\'ın KOBİ kredileri de aynı dönemde yüzde 33.3 yükselerek 77.6 milyar liraya çıktı.

Halkbank\'tan yapılan açıklamaya göre, KOBİ\'ler ile esnaf ve sanatkârların en büyük destekçisi olmayı hedefleyen Halkbank, bu sonuçlarla, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 14.8\'e taşıdı.

Açıklamada, \"Bankacılık sektörü genelinde, nakdi kredilerin bir önceki yılsonuna göre yüzde 21 artış sergilediği bu dönemde kaynaklarını reel sektörün desteklenmesi yönünde kullanan Halkbank, nakdi kredilerindeki yüzde 28.5 artışla nakdi krediler sıralamasında dördüncü banka oldu\" denildi.

Halkbank’ın geride bıraktığımız yılda önceliğinin bilanço ve hizmet kalitesini aynı anda yükseltecek altyapı yatırımlarını sürdürmek olduğunu belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

\"2017 yılı, küresel ekonomideki gelişmelerin etkisiyle zorlu bir dönem olarak geride kaldı.

\"Bu süreçte dengeli ve kontrollü bir şekilde büyüyen Bankamızın performansı, bilanço rakamlarına da olumlu yansıdı.

\"Bankamızın 80. yıldönümünü kutlayacağımız 2018’de de Halkbank’ın köklü bankacılık geleneğinden aldığımız gücü geleceğe taşıyacak adımlar atacağız.

\"Bu süreçte önceliğimiz yine Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’ler olacak.

\"Geçtiğimiz yıl özellikle Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi kullandırımında gösterdiğimiz performansla KOBİ Bankacılığı alanında önemli bir çıkış yaptık ve KOBİ kredilerimizi yüzde 33.3 artırdık.

\"2018 yılında da KOBİ’ler ile esnaf ve sanatkarlara öncelik veren kredi plasman politikamıza devam edeceğiz.

\"KOBİ kredilerinin nakdi krediler içindeki payını, 2018 yılı sonunda yüzde 40 düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz.

\"Sektörün 5. büyük bankası olarak bu yıl kredide yüzde 17, mevduatta yüzde 20 büyümeyi planlarken, bilançomuzu ise yüzde 16 büyütmeyi hedefliyoruz.

\"Hedefimiz, ekonomik alanda oluşturduğumuz değeri sosyal ve kültürel düzeyde de artırmak.\"

Bu yıl da KOBİ ve Esnaf Bankacılığı alanında geliştirecekleri ürünlerle reel sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun yenilikçi çözümler sunacaklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

\"İstihdam ve girişimciliği desteklemek adına geliştirdiğimiz KOBİ’lere İstihdam Destek Kredisi ve KOBİ İş Geliştirme Kredisi gibi ürünlerimizle, KOBİ’lerin ve yeni iş kurmak, işini geliştirmek isteyen girişimcilerin yanında olacağız.

\"Benzer şekilde stratejik öneme sahip sektörlerin desteklenmesi amacıyla Savunma Sanayi Destek Kredisi, İthal İkamesine Destek Kredisi ve Tekno Ürün İmalatına Destek Kredisi gibi ürünlerimizi hizmete sunacağız.

\"Esnafı KOBİ’ye KOBİ’yi büyük sanayi erbabına dönüştürme gayemiz kapsamında esnaf ve sanatkârlara yönelik sıfır faizden başlayan avantajlı krediler sunuyoruz.

\"Hazine destekli KGF teminatlı KOBİ Kredileri ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kredileri bu yıl da temel kredi ürünlerimiz olacak.

\"Bugün Sırbistan ve Makedonya\'da 75 şube ve 1000\'e yakın çalışanımızla yaklaşık 1 milyar euro tutarında bir aktif büyüklüğe sahibiz.

\"Türkiye\'den aldığımız güçle bu bölgede daha da büyüyebiliriz.

\"Uygun fırsatlar söz konusu olduğunda etki alanımızı genişletmek istiyoruz.

\"Önümüzdeki dönemde de Balkanlar ve Orta Avrupa’da varlığımızı güçlendireceğiz.

\"Geniş muhabir bankacılık ağımız, yurtdışı şubelerimiz, Londra ve Singapur gibi küresel finans merkezlerinde bulunan temsilciliklerimizle uluslararası bir marka olmaya devam edeceğiz.\" (Fotoğraf)