Halkbank'ın aktif büyüklüğü yüzde 20.9 artışla 279.7 milyar liraya yükseldi

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Halkbank\'ın aktif büyüklüğü yüzde 20.9 artışla 279.7 milyar liraya, toplam kredileri de 2016 sonuna göre yüzde 20.4 artırarak 248.2 milyar liraya yükseldi.

Halkbank\'tan yapılan aıçkalamaya göre, yılın ilk dokuz ayında;

- KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu nakdi ticari krediler, yüzde 21.4 artış göstererek 153.5 milyar liraya,

- yüzde 23.8 artan toplam mevduatı 186 milyar liraya

yükseldi.

Açıklamada, \"Üreten, ihracat yapan ve istihdam sağlayan firmalara kullandırdığı kredilerle Türkiye ekonomisinin destekçisi olan Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 14.4’e taşıdı\" denildi ve şu bilgilere yer verildi:

\"Sektörün sunduğu kredilerdeki artış ve hayata geçen mali önlemlerle ekonomik büyümenin hızlandığı bu dönemde kaynak artırımına odaklanan Halkbank, KOBİ Bankacılığı alanındaki liderliğini bir adım daha ileri taşıdı.

\"Bilanço büyüklüğünü 2016 yılsonuna göre yüzde 20.9 artışla 279.7 milyar liraya taşıyan Halkbank, aktif büyüklükte Türkiye’nin beşinci büyük bankası oldu.

\"Bankanın özkaynakları aynı dönemde yüzde 13.9 artarken 9 aylık net kârı ise 3 milyar lira oldu.

\"Kredilerde büyümeye devam ederken kredi kalitesinden ödün vermeyen Halkbank’ın takibe dönüşüm oranı sektörün altında yüzde 2.99 olarak gerçekleşti.\"

Tüm finansal göstergelerin, Türkiye ekonomisinin yılsonu hedeflerine emin adımlarla yürüdüğüne işaret ettiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:

\"Ekonomideki olumlu tabloda, KOBİ’lerin finansmana erişiminde teminat kolaylığı sağlayan Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu Kefaleti uygulaması önemli bir rol oynadı.

\"Halkbank olarak bizim de önceliğimiz finansal kaynaklarımızı genişletmek ve müşterilerimize ihtiyaç duydukları desteği sunmak oldu.

\"Reel sektörün önde gelen destekçilerinden biri olarak, bu yıl başta KOBİ’ler olmak üzere ticari kredilerde sağladığımız artış, bizim açımızdan gurur verici.

\"Biz her şeyden önce bir KOBİ bankasıyız. Bu alandaki liderliğimizi Hazine Destekli KGF Kefaleti kullanımlarında gösterdiğimiz performansla da devam ettirdik.

\"Eylül 2017 itibarıyla KGF kefaletli kredi kullandırımında, 20 milyar lirayı aşarak tüm bankalar arasında ilk sırada yer aldık.

\"En fazla nakdi kredi kullandıran ilk dört banka arasında yer aldığımız bu dönemde bilançomuzda önemli bir artış gösterdik, aktif büyüklük sıralamasında Türkiye’nin beşinci büyük bankası olduk.\"

Halkbank\'ın kuruluş amacına uygun olarak esnaf ve sanatkârlara yönelik yenilikçi ürünler sunmaya devam ettiğini belirten Arslan şunları ifade etti:

\"Esnaf ve sanatkârlara yönelik sıfır faizden başlayan çok avantajlı krediler sunuyoruz. Yeni yapmış olduğumuz düzenleme ile Bankamız tarafından esnaf ve sanatkârlara sunulan işletme kredisi üst limiti 200 bin liraya yükseltildi.

\"Esnafımızın kendi işyerlerini satın alabilmeleri amacıyla Hazine Faiz Destekli İşyeri Edindirme Kredimiz ve faaliyet konuları ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları sıfır kilometre araçları satın alabilmeleri için de Hazine Faiz Destekli Taşıt Edindirme Kredimiz hayata geçti.

\"Bankamız, ekonomiye destek olma misyonuyla son 15 yılda, 1,6 milyonu aşan esnaf ve sanatkâra 71,3 milyar TL Hazine Faiz Destekli Kredi kullandırdı.\" (Fotoğraflı)