"Halkbank'a verilecek ceza, 8.9 milyar doların üzerinde olabilir"

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York'ta yargılandığı davayı yakından takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ile görüştü. Aksünger, "ABD, Hakan Atilla'ya karşı" davasında Halk Bankası'na 8.9 milyar doların üzerinde ceza verilebileceiğinin konuşulduğunu ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York'ta yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla davasında Çarşamba günü istişarelere başlayan jüri üyeleri, Cuma günü hâkim Richard Berman'a ilettikleri notta, henüz ortak bir karara varamadıklarını bildirdi.

Bunun üzerine hâkim Berman, Noel ve yılbaşı tatillerini göz önünde bulundurarak jüri üyelerinin 3 Ocak'ta mahkemeye gelerek istişarelere devam etmesine karar verdi.

TIKLAYIN - Mehmet Hakan Atilla davasında karar yeni yıla kaldı

Ahmet Takan'ın, "Zarrab yırtar, Atilla günah keçisi olur..." başlığıyla (24 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Davadan ne gibi cezalar çıkacağına dair CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger'in düşünceleri ise şöyle:

"Türkiye'deki rüşvet konusu ayrı bir konu aslında. Zafer Çağlayan dışındakilerin meselesi farklı bir mesele. Ana aktör Zarrab ve kurum olarak da Halk Bankası olarak görünüyor ama bunun yanı sıra çevresindeki, dairesindeki aslında bir sürü kişi ve kurumlarla ilgili aslında ilintiler var. Suçla ilintili olduğu düşünülen kişiler. İlintili derken suçlu demek istemiyorum. Hepsi de bir yerlerinde varlar. Ana aktörlerden Zarrab'ın 10 yıllık bir ceza alma olasılığı görünüyor; orda öyle söyleniyor. Son günlerde konuştuğum hukukçularla bunun böyle olduğuna dair bir takım şeyler söylüyorlar. 10 yılında yani infazının da 5 yıla indirilme olayı söz konusu olabilir. Yattığı göz önünde bulundurularak geri kalanı yatar mı yatmaz mı, o ayrı bir konu. Çünkü; kimse bilmiyor, federallerin böyle bir konuyla ilgili yani bu kişilere kimliklerini verdikten sonra nasıl bir koruma altına aldıklarını çok bilen yok zaten. 'Öyle olsaydı tanık konuma programı olmazdı zaten' diyorlar.

Mehmet Hakan Atilla için de söylenen; suiistimal. Yani, görerek göz yumma meselesi. Birebir ilintili olarak görüyorlar. Söylenen, 5 yıllık bir cezanın verilme ihtimali. Bunun 2 ya da 3 yıl arası bir şeyle infazın gerçekleşmesi...

Büyük ceza Halk Bank'a

Halk Bankası konusunda da büyük bir cezanın gelme olasılığı yüzde 90. Şimdi konuyu şöyle algılamak lazım; sadece Amerikan ambargosu diye bir şey yok Amerika'nın yaptırımı diye bir şey var. Çünkü, mevcut anlaşılmayan konu o. Bankacılık sistemi, yani swift denen bankacılık sistemi Amerikan'ın kurduğu bankacılık sistemi. Uluslararası işlemlerin yapıldığı... İşlemlerin yapıldığı sistemin bir kurallar bütünlüğü var. Siz de buna imza atmışsınız. Halk Bankası da kamu bankası, Hazine de garantör. Orada gelecek cezayı ya ödeyeceksiniz ya da sistemden çıkacaksınız. Sistem içinden çıkıp cezayı ödemeseniz bile Birleşmiş Milletler'e gidecek. O zaman başka bir yaptırımla karşı karşıya kalacaksınız. Cezanın da Paribas'a verilen 8.9 milyar dolarlık cezanın üstünde olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyorlar. Burada anlaşmaya gidilebilir. İkinci boyutu var bunun. O da BM ambargosunun delimi. Eğer, Amerika hukuk davası devam ettirecekse ki 'ettirme ihtimali var' diyorlar O davanın sonucu da sabit görülürse onuda BM Güvenlik konseyine götürecek. Onun ne gibi yaptırımları olur?.. O daha sonra tartışılması gereken bir konu olacak."

Noel molasından sonra, "vatansever" Zarrab'ın (!) AKP iktidarı yüzünden ülkeye verdiği zararın bilançosu önümüze konulacak. Devleti, önce bir cemaate ve de ahlaksız bir şarlatana teslim etmenin faturasını millet ödeyecek. Sorumluları ise külhanbeyi çıkışlarla elini kolunu sallayarak sokaklarda gezip, rahat koltuklarında sefa sürecekler!.. Öyle mi?..