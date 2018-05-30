HALKBANK'A CEZA KESİLDİĞİ İDDİASINA 1 TUTUKLAMA

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Sosyal medya hesabında ABD\'de karara bağlanan bir davada Halkbank\'a ceza verildiğini iddia eden Kerim Yılmaz, bankanın şikayeti üzerine hakkında, “İtibarın zedelenmesi\" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Halkbank\'ın, ABD\'de karara bağlanan bir soruşturma kapsamında ceza aldığına yönelik sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan kişiler hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddiaya konu paylaşımda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında paylaşımda bulunduğu iddia edilen kişilerden Kerim Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatı üzerine dün Ankara\'daki evinde gözaltına alındı.

\'İTİBARIN ZEDELENMESİ\' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İstanbul\'a getirilen Kerim Yılmaz, emniyet işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kerim Yılmaz, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu\'nun, “İtibarın zedelenmesi\" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildi.

Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Kerim Yılmaz, Üsküdar Paşakapısı Cezaevi\'ne gönderildi.

