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Spor

Halkbank- Zenit Kazan: 1 - 3

İSTANBUL,(DHA) SALON: TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi HAKEMLER: Daniele Rapisarda (İtalya), Susana Maria Jativa Rodriguez (İspanya) HALKBANK: Sket, Furkan, Baranowicz, Burutay, Faik Samed, Luburic, Alperay (L), Hasan (L) (Vefa, Ab

16 Ocak 2019 23:42

İSTANBUL,(DHA)

SALON: TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi
HAKEMLER: Daniele Rapisarda (İtalya), Susana Maria Jativa Rodriguez (İspanya)
HALKBANK: Sket, Furkan, Baranowicz, Burutay, Faik Samed, Luburic, Alperay (L), Hasan (L) (Vefa, Abdullah, Efe) 
ZENİT KAZAN: Volvich, Butko, Ngapeth, Likhosherstov, Mikhailov, Spiridonov, Verbov (L) (Surmachevskiy, Alekno, Krotkov (L), Alekseev)
SETLER: 15-25, 18-25, 26-24, 22-25
SÜRE: 103 dakika (23, 25, 28, 27)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler kategorisindeki A Grubu\'nda yer alan Halkbank, üçüncü maçında, sahasında Rusya\'nın Zenit Kazan takımını konuk etti. Temsilcimiz, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanan mücadelede rakibine 15-25, 18-25, 26-24 ve 22-25\'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

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