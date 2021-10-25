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Ekonomi

Halkbank'tan kredi faizi açıklaması: 2 puanlık indirim söz konusu değil

Halbank, kurumsal kredi faizlerinin 200 baz puan indirildiğine dair çıkan haberleri yalanladı

25 Ekim 2021 09:23

Halkbank'tan yapılan açıklamada kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdüğüne dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz hafta faizleri beklenmedik şekilde 200 baz puan düşürmüştü.

Kararın bankalarca krediler üzerinde uygulanıp uygulanmayacağı izlenirken, dün Reuters'da yer alan bir haberde kamu bankalarının faiz indirimini uygulayacağı ifade edilmişti.

Sabah saatlerinde Halkbank'ın ticari kredi faizlerinde 200 puan indirdiğine dair çıkan haberler ise banka tarafından yalanlandı.

 

 

 

 

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