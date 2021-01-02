Halkbank'ın takipteki alacakları bir yılda yüzde 86,7 arttı

Halkbank’ın takipteki kredileri 2018 yılında 8.5 milyar TL iken 2019 yılında yüzde 86,7 oranında artarak 15.9 milyar TL’ye ulaştı. Tahsili şüpheli alacaklardaki artış ise yüzde 286,6 oldu.

Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Türkiye Halk Bankası'nın takipteki alacakları bir yılda yüzde 86,7 oranında arttı. Sayıştay denetçilerinin bankanın 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin denetim raporlarında kredilerin takibe dönüşüm oranının yüksek oranda arttığı tespiti yer aldı.

Buna göre, Banka’nın takipteki kredi alacaklarında bir önceki yılsonuna göre gerek tutar ve gerekse oran bakımından yüksek artışlar oldu. Raporda, "Risk teminat dengesi bakımından mevcut teminat düzeyinin alacak tutarlarını karşılamada yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır" dendi.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre; 2018 yılında kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,3 iken bu oran 2019 yılsonu itibariyle yüzde 5,1'e çıktı. Banka’nın reeskontlar dahil takipteki kredileri 2018 yılında 8.528 milyon TL iken, 2019 yılında yüzde 86,7 oranında 7.392 milyon TL artarak 15.920 milyon TL’ye ulaştı.

Tahsili şüpheli alacaklar

2019 yıl sonunda önceki yılsonuna göre tahsil imkânı sınırlı alacaklar yüzde 8 oranında, tahsili şüpheli alacaklar ise yüzde 286,6 oranında, zarar niteliğinde alacaklar yüzde 47,5 oranında arttı.

2019 yılında takibe giren 7.499 milyon TL’lik alacağın 2.622 milyon TL’si kurumsal kredilerden, 1.230 milyon TL’si ticari kredilerden, 3.256 milyon TL’si KOBİ kredilerinden, 391 milyon TL’si ise bireysel kredilerden oluştu.

Dönem içerisinde takibe aktarılan tutar önceki yıla göre yüzde 129,7, takipten yapılan tahsilat ise yüzde 42,1 oranlarında arttı.