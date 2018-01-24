Halkbank Genel Müdürü Arslan: 2017 kolay bir yıl olmadı

Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ABD’de, "ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurma", "Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapma", "bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurma”, “kara para aklama” ve "kara para aklamak için kumpas kurma" suçlarından yargılandığı 2017 yılının kolay geçmediğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, doğrudan açılan bir dava olmasa da ABD'li bir hukuk firması ile anlaşarak inceleme süreci başlattıklarını söyledi.

Resmi adı "ABD, Mehmet Hakan Atilla'ya karşı" olan davada yargılanan Atilla, kara para aklama haricinde tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.

"Temelimizin sağlamlığı, davanın kısıtlamalara neden olacağı beklentisini boşa çıkardı"

BloombergHT Haber’de konuşan Arslan, “2017 kolay bir yıl olmadı ancak bankamızın temellerinin sağlam olması, ABD'deki dava süreci ve benzeri gelişmelerin faaliyetlerde kısıtlamaya neden olacağı beklentisini boşa çıkardı. 2017'de bankamız ekonomik büyümeye destek sağlamıştır" dedi. Arslan konuya şöyle devam etti:

"Bankamız İran ile yapılan ticarette ABD'nin yasaklarına uygun hareket etti. 1979'dan beri birçok düzenleme var özellikle 2012- 2016 arasında yaptırımların kapsamı genişletildi. Halkbank sorumluluğunun bilincinde olarak bu detayları incelemiştir ve uygun olmayan işlemi yapmamıştır. Bankamız başta uluslararası dış ticaret kuralları olmak üzere bu düzenlemelere uymuştur."

"Her yıl denetlensek de yetinmedik..."

Bankaya doğrudan açılan bir dava olmadığını ifade eden Arslan, "Ancak Biz Halkbank olarak yüzde 49'u halka açık olan, yüzde 80'i yabancılara ait olan bir banka olarak ABD'li hukuk firmasıyla anlaştık. Bu firma üzerinden ABD'li ilgili kuruluşlarla iletişime geçtik. Her yıl denetlensek de, bununla yetinmedik, bağımsız inceleme firmasını davet ederek inceleme süreci başlattık.. Bu hukuki ve teknik bir süreçtir” diye konuştu. Arslan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Şu anda ABD'li hukuk firmamız kanalıyla ABD'li kuruluşlarla iletişimimiz sağlıklı şekilde devam etmektedir. Bankamız İran dış ticaretiyle ilgili kayıtlarını bağımsız kuruluşlara açmış durumdadır, her türlü desteği sağlıyoruz.

"'Şu kadar ceza gelecek' gibi yaklaşımlar doğru değil"

"Bu tablo ortaya çıkmadan spekülasyonlar yapıp 'şu kadar ceza gelecek' gibi yaklaşımlar doğru değil. Bu tür söylemler hem hissedarlarımıza zarar verir, hem de Türkiye ekonomisinde önemli yere sahip olan bankamıza fayda getirmez. Yetkili ve sorumlu kişilerin buna dikkat etmesi lazım" değerlendirmesini yaptı. "