Şimşek: Ceza gelirse Halkbank öder, bunun için borçlanmayız

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine'nin borçlanmasının Halkbank'a gelebilecek olası bir ceza ile ilgili olmadığını söyledi. Şimşek, "Halkbank'a bir ceza gelirse bunu Halkbank öder. Halkbank için borçlanmayız" dedi.

Halkbank’ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın ABD’de yargılandığı ve İran ve Türkiye vatandaşı işadamı Reza Zarrab'ın itirafçı sıfatıyla ifade verdiği davada için uzmanlar, "Türk bankalarına karşı önlemler alınırsa, Türkiye ciddi sorunlarla karşılaşabilir" yorumunu yapmıştı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, borçlanmanın Halkbank'a gelebilecek bir ceza için hazırlık olduğu iddialarını yalanlayan Şimşek, yılın ilk çeyreğinde Hazine'nin her zamankinden daha fazla iç borç geri ödemesi olduğunu kaydetti.

Şimşek, "Enflasyonda gelinen nokta, küresel belirsizlikler tüm bunların Hazine'nin borçlanma maliyetlerine orantısız şekilde yansımasını engellemek amacıyla önden biraz yüklemeli bir borçlanma politikası yürüttük. Halkbank'a bir ceza gelirse bunu Halkbank öder. Halkbank için borçlanmayız" dedi.

Şimşek, "Halkbank veya finans sisteminin başka bir bileşeni kararlardan dolayı sıkıntıya düşerse gereken desteği veririz dedim ama maksadım likidite desteği manasındaydı. Dolayısıyla çok yüklü bir ceza gelecek de buna önceden hazırlık, gibi bir düşünce yok. Hazine'nin güçlü nakit tutmasının ne Halkbank ile ne de geçmişte iddia edildiği gibi erken seçimle ilgisi var" şeklinde konuştu.

Konutta Almanya modeli

Öte yandan Şimşek, konut almak için tasarruf yapmak isteyenlere verilen devlet katkısını da içeren konut hesabında yeni bir model için çalışma başlattıklarını açıkladı.

2015 yılında başlatılan konut hesabı sisteminde vatandaşlar en az 3 yıl birikim yapıyor, 3 yılın sonunda ev alırken birikimlerinin yüzde 20'sini de devlet katkı veriyordu. Şimşek, sistemin istenileni vermediğini ve 10 bin 520 hesapta kaldığını vurgulayarak, yeni dönem için Almanya modeli üzerinde durduklarını söyledi.

Şimşek, modelin dolaylı faiz desteğine dayanacağını belirterek, ilk birikim döneminde düşük mevduat faizine razı olanın daha sonra düşük faizden konut kredisi kullanmasına yönelik bir sistem üzerinde durduklarını dile getirdi.