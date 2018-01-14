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Spor

Halkbank- Fenerbahçe: 3 - 1

ANKARA,(DHA) -  SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Ayşim Erginay, Burhan İlhan HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Ramirez, Salas, Rachel (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Ezgi Dokuzlar) FENERBAHÇE: Çağla Akın, Natalia, Dicle

14 Ocak 2018 20:57

ANKARA,(DHA) - 

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Ayşim Erginay, Burhan İlhan
HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Ramirez, Salas, Rachel (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Ezgi Dokuzlar)
FENERBAHÇE: Çağla Akın, Natalia, Dicle Nur Babat, Rahimova, Jerkov, Bahar Toksoy Guidetti (Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Polen, Uslupehlivan, Tomkom)
SETLER: 25-19, 25-18, 17-25, 25-18
SÜRE: 110 dakika (26, 27, 27, 30 )

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 13\'üncü hafta karşılaşmasında Halkbank, Fenerbahçe\'yi 3-1 mağlup etti.
 

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