Halkbank- Fenerbahçe: 3 - 1

ANKARA,(DHA) -
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Ayşim Erginay, Burhan İlhan
HALKBANK: Aslıhan Kılıç, Fulden Ural, Neşve Büyükbayram, Ramirez, Salas, Rachel (Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Simge Yalçın, Ezgi Dokuzlar)
FENERBAHÇE: Çağla Akın, Natalia, Dicle Nur Babat, Rahimova, Jerkov, Bahar Toksoy Guidetti (Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Polen, Uslupehlivan, Tomkom)
SETLER: 25-19, 25-18, 17-25, 25-18
SÜRE: 110 dakika (26, 27, 27, 30 )
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 13\'üncü hafta karşılaşmasında Halkbank, Fenerbahçe\'yi 3-1 mağlup etti.