Halkbank esnafı unuttu: Kredilerdeki payı yüzde 64'ten yüzde 18'e düştü

Ziraat Bankası’nın tarıma verdiği kedierin son 10 yılda yarı yarıya azaldığının ortaya çıkması sonrasında Halkbank’ın esnaf kredilerinin de yüzde 64.3’ten yüzde 17.7’ye gerilediği öğrenildi.

BirGün’den Havva Gümüşkaya’nın haberine göre KOBİ kredilerinin bankanın toplam krediler içerisindeki payı yıllar içerisinde azaldı.

2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin açıklanan denetim raporuna göre bankanın toplam kredi hacmi 404,1 milyar liraya ulaştı. Bu kredilerin 71,4 milyar TL’si ihtisas kredilerine ayrılırken geriye kalan 327,2 milyar lirası ihtisas dışı kredilerden oluştu. Başka bir ifadeyle esnafa kullandırılan kredi, toplam kredinin sadece yüzde 17,7’sine denk geliyor.

2005 yılının ilk çeyreğinde ise Halkbank'ın toplam kredi hacmi 4,3 milyar liraydı. Bu dönemde bankanın esnafa yaptığı finansal destek toplam krediler içerisinde çok geniş bir alana sahipti. 2005 yılının ilk çeyreğinde bankanın ihtisas kredisi miktarı toplam kredinin yüzde 64,3’üne denk geliyordu...