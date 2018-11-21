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Spor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Halkbank - Knack Roeselare: 3-2 İSTANBUL,(DHA) SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Milan Rajkovic (Hırvatistan), Stephan Grieder (İsviçre) HALKBANK: Faik Samed, Luburic, Sket, Hakkı, Baranowicz, Burutay, Hasan (L), Alperay (L) (Abdullah, Vefa, Quesque) KNACK R

21 Kasım 2018 00:08

Halkbank - Knack Roeselare: 3-2

İSTANBUL,(DHA)

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Milan Rajkovic (Hırvatistan), Stephan Grieder (İsviçre)
HALKBANK: Faik Samed, Luburic, Sket, Hakkı, Baranowicz, Burutay, Hasan (L), Alperay (L) (Abdullah, Vefa, Quesque)
KNACK ROESELARE: Verhanneman, Coolman, Tuerlinckx, Van Hirtum, Van De Velde, Walsh, Dejonckheere (L), Robbe (L) (Depovere, Kindt)
SETLER: 29-31, 25-23, 22-25, 25-15, 15-9
SÜRE: 134 dakika (35, 29, 28, 24,18)

Türkiye\'yi 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde temsil eden Halkbank, A Grubu\'ndaki ilk maçında, Belçika\'nın Knack Roeselare takımını konuk etti. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanan mücadelede rakibini 29-31, 25-23, 22-25, 25-15 ve 15-9\'luk setlerle 3-2 mağlup eden Halbank, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi\'ne galibiyetle başladı.

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