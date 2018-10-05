Halkbank, 76 milyon TL'lik alacağını kamuya devretti

T24 Haber Merkezi

Türkiye Halk Bankası A. Ş., 76.685.144 TL tutarındaki ‘takipteki kredilerden’ oluşan alacağını, 4.500.000 TL karşılığında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.'ye devretti.

KAP’a bildirim yapıldığı sırada (14:51) Borsa Istanbul’da 6.02 TL civarında işlem gören Türkiye Halk Bankası A. Ş. (#HALKB) hisseleri, duyurunun ardından gün içinde 6.12’ye kadar yükseldi. Hisseler dün 5.92 TL’den kapanmıştı.

Halkbank’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, “Bankamız Yönetim Kurulu'nun Kararı ile, 27.09.2018 tarihinde yapılan ihale sonucunda, Bankamız takipteki krediler portföyünün 76.685.144.-TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarımız, 4.500.000.-TL'lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.'ye 05.10.2018 tarihinde devir ve temlik edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre 24 Mart 2016 tarihinde kurulan ve 04 Nisan 2017 tarihinde RCT Varlık Yönetim A.Ş. ile birleşen Birleşim Varlık Yönetim A.Ş.'nin %100'ü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na ait.