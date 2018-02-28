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Spor

Halkbank - VfB Friedrichshafen: 1-3

ANKARA, (DHA) SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Stefan Bernström (İsveç) HALKBANK: Hakkı, Berkün Eber, Burutay, Faik Samed, Hernandez Ramos, Petric, Hasan (L) (Mustafa Oğuz, Abdullah, Loh, Alperay (L), Chernokozhev) VfB FRIEDRICHSHA

28 Şubat 2018 23:06

ANKARA, (DHA)

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Mykhaylo Medvid (Ukrayna), Stefan Bernström (İsveç)
HALKBANK: Hakkı, Berkün Eber, Burutay, Faik Samed, Hernandez Ramos, Petric, Hasan (L) (Mustafa Oğuz, Abdullah, Loh, Alperay (L), Chernokozhev)
VfB FRIEDRICHSHAFEN: Protopsaltis, Collin, Boladz, Takvam, Günthör, Tischer, Steuerwald (L)  (Spath-Westerholt, Atanasov, Malescha, Kevorken, Kocian)
SETLER: 14-25, 21-25, 26-24, 19-25
SÜRE: 105 dakika (23, 26, 29, 27)

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, B Grubu\'ndaki altıncı ve son maçında Ankara\'da bulunan TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda ağırladığı Almanya\'nın VfB Friedrichshafen takımına 14-25, 21-25, 26-24 ve 19-25\'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından temsilcimiz, B Grubu\'nu ikinci sırada tamamladı ve adını 12\'li Play-off Turu\'na yazdırdı. Temsilcimizin, 12\'li Play-off Turu\'ndaki rakipleri, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından daha sonra yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

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