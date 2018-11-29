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Spor

Halkbank - Vakıfbank: 0-3

ANKARA,(DHA) SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Aysım Erginay, Yasin İlhan HALKBANK: Fulden, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz, Aslıhan, Eylül (L) (Ada, Duygu Nur, Ceyda) VAKIFBANK: Cansu, Tuğba, Rasic, Ebrar, Robinson, Kübra, Ayça (L) (Buket, Derya, Slöetje

29 Kasım 2018 18:35

ANKARA,(DHA)

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Aysım Erginay, Yasin İlhan
HALKBANK: Fulden, Ramos, Simon, Sakradzija, Hande Naz, Aslıhan, Eylül (L) (Ada, Duygu Nur, Ceyda)
VAKIFBANK: Cansu, Tuğba, Rasic, Ebrar, Robinson, Kübra, Ayça (L) (Buket, Derya, Slöetjes)
SETLER: 18-25, 12-25, 21-25
SÜRE: 78 dakika (28,25,25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 7\'nci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan Halkbank - VakıfBank karşılaşması ile devam etti. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanan mücadeleyi 18-25, 12-25 ve 21-25\'lik setlerle 3-0 konuk VakıfBank kazandı.

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