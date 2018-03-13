Halkbank - Sir Colussi Sicoma Perugia: 0-3

ANKARA,(DHA)

SALON: TVF Başkent Voleybol

HAKEMLER: Wim Cambre (Belçika), Sabine Witte (Almanya)

HALKBANK: Burutay, Faik Samed, Hernandez Ramos, Petric, Emre, Hierrezuelo, Hasan (L), Alperay (L) (Loh, Hakkı)

SIR COLUSSI SICOMA PERUGIA: Zaytsev, Podrascanin, Atanasijevic, Berger, Anzani, De Cecco, Colaci (L) (Sirila, Della Lunga)

SETLER: 18-25, 22-25, 29-31

SÜRE: 91 dakika (25, 31, 35)

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank; 12\'li Play-off Turu ilk maçında TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda konuk ettiği İtalya\'nın Sir Colussi Sicoma Perugia takımına 25-18, 25-22 ve 31-29\'luk setlerle 3-0 mağlup oldu.

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