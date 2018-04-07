Halkbank - Arkas Spor: 3-2

ANKARA,(DHA)

SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Onur Hoşnut, Salim Bektaş

HALKBANK: Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu, Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Abdullah Çam, Faik Samet Güneş)

ARKAS SPOR: Jovovic, Bravo, Mustafa Koç, Lagumdzija, Fromm, Mert Matic (Burak Mert, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Muhammet Kaya, Osman Çağatay Durmaz, Gökhan Gökgöz)

SETLER: 26-28, 22-25, 25-22, 25-18, 15-11

SÜRE: 131 dakika (32, 28, 31, 24, 16)

Efeler Ligi Play-off Final Etabı üçüncü maçında Halkbank kendi sahasında Arkas Spor\'u 3-2 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. Final serisinin dördüncü maçı, 9 Nisan Pazartesi günü Ankara\'da oynanacak. Halkbank bu karşılaşmayı da kazanması halinde üst üste 3\'üncü kez şampiyon olacak.