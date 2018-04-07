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Spor

Halkbank - Arkas Spor: 3-2

ANKARA,(DHA) SALON: TVF Başkent HAKEMLER: Onur Hoşnut, Salim Bektaş HALKBANK: Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu, Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Abdullah Çam, Faik Samet Güneş) ARKAS SPOR: Jovovic, Br

07 Nisan 2018 22:04

ANKARA,(DHA)

SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Onur Hoşnut, Salim Bektaş
HALKBANK: Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu, Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Emre Batur (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Abdullah Çam, Faik Samet Güneş)
ARKAS SPOR: Jovovic, Bravo, Mustafa Koç, Lagumdzija, Fromm, Mert Matic (Burak Mert, Sanchez, Yiğit Gülmezoğlu, Muhammet Kaya, Osman Çağatay Durmaz, Gökhan Gökgöz)
SETLER: 26-28, 22-25, 25-22, 25-18, 15-11
SÜRE: 131 dakika (32, 28, 31, 24, 16)

Efeler Ligi Play-off Final Etabı üçüncü maçında Halkbank kendi sahasında Arkas Spor\'u 3-2 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti. Final serisinin dördüncü maçı, 9 Nisan Pazartesi günü Ankara\'da oynanacak. Halkbank bu karşılaşmayı da kazanması halinde üst üste 3\'üncü kez şampiyon olacak.

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