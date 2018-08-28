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Yaşam

Halkalı'da yola kimyasal döküldü; cadde trafiğe kapatıldı

"Rahatsızlanan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi"

28 Ağustos 2018 18:36

İstanbul Halkalı Dereboyu Caddesi'nde kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Cadde trafiğe kapatılırken rahatsızlanan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay Halkalı Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir kamyonete yüklenen sülfirik asit yüklü bidon yola döküldü. Bu sırada arkadan gelen araçlar da asitin üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Cadde trafiğe kapatılırken rahatsızlanan bir kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

 

 

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