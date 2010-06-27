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Yaşam

Halkalı saldırısında ağır yaralanan Boşnak şehit oldu

Akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Astsubay Boşnak, saat 00:30 (27 Haziran 2010) sularında şehit oldu.

27 Haziran 2010 03:00

T24 - Hafta başında İstanbul Halkalı’da sabah saat 07:15'te askeri personel taşıyan sivil otobüse düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan ve akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Astsubay Mehmet Boşnak şehit oldu.

Akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşen Astsubay Boşnak, saat 00:30 (27 Haziran 2010) sularında şehit oldu.

Boşnak'ın şehit olmasıyla birlikte Halkalı'daki saldırıda şehit sayısı 5'e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6'ya yükseldi.

Halkalı'da askeri personel taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda ağır yaralanan Jandarma Astsubay Mehmet Boşnak, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Yoğun bakım ünitesine alınan 37 yaşındaki Boşnak'ın makineye bağlı olarak tutulduğu, ancak akşam saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği belirtilmişti.

Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Boşlak, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Boşnak, 22 Haziran’da Halkalı Askeri Lojmanlardan hareket eden servis otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralanmıştı.

Aynı saldırıda jandarma astsubaylar Duran Bayram ve Bekir Çelik ile uzman çavuşlar Uğur Ekiz ve Çağlar Bölük şehit olmuş, 17 yaşındaki askeri personel kızı Buse Sarıyağ da hayatını kaybetmişti.

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