Halkalı kurbanı 17 yaşındaki Buse uğurlandı

T24 -

'Nasıl oldu da gittin, beni yalnız bıraktın?'

'Ablacığım' diyerek ağladı

'Biz askeriz ağlama'

Çekingen ve hanımefendi

'Ayağının tozu olsam yeter Atam'

'Sen yakışmazsın o toprağa kızım'

Babası: Teröristler mertçe karşıma çıksın

Buse subay olmak istiyordu

Babası gözyaşlarına boğuldu

Ablasını rüyasında gördü

'Ne mutlu bana şehit babası oldum'

Şehit Bölük için İmam Hatip Camisi'nde askeri tören

AKP milletvekili Çerçi protestocu sanıldı

Şehit Çelik İskenderun'dan uğurlandı

İstanbul'un Halkalı semtinde askeri personeli taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden Buse Sarıyağ'ın cenazesi Ankara'da, Şehit Bayram'ın cenazesi Kayseri'de, Şehit Çelik'in cenazesi Hatay'da ve Şehit Bölük'ün cenazesi İzmir'de toprağa verildi.İstanbul'un Halkalı semtinde askeri personel taşıyan servis aracına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden Buse Sarıyağ'ın cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.Sarıyağ'ın cenazesi, Elmadağ Devlet Hastanesi morgundan ambulansla alınarak ailesinin Vatan Sokak'taki evine getirildi. Burada dua okunarak Buse için helallik istendi.Buse'nin annesi Belgin Sarıyağ ile anneannesi Sırma Elber ve akrabalarının cenazeyi son kez görmek istemesi üzerine ambulansın kapısı açıldı, Buse'nin akrabaları Türk bayrağına sarılı tabuta sarıldı. Burada Buse'nin annesi Belgin Sarıyağ "Nasıl oldu da gittin, beni yalnız bıraktın" diye ağladı.Buse Sarıyağ'ın küçük kardeşi Sude ise "Ablacığım" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.Buse'nin halası Ulviye Sarıyağ, "17 yaşında çocuk şehit mi olur? Bu acılar neden yaşanıyor?" diye tepki gösterdi. Buse'nin anneannesi Sırma Elber ise "Onu okullara yollayacaktım" dedi.Daha sonra, Buse'nin cenazesi ambulansla ilçe merkezindeki İstasyon Camisi'ne getirildi.Cenaze törenine gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Ankara Valisi Alaattin Yüksel, Ankara Emniyet Müdür Orhan Özdemir, YARSAV Başkanı Emine Tarhan Ülker, aileye başsağlığı diledi.Buse'nin cenazesi tören alanına getirilirken annesi Belgin ile babası Ünal Sarıyağ, cenazeyi asker selamıyla karşıladı. Daha sonra, baba Sarıyağ, küçük kızı Sude'yle tabutun önüne geldi ve asker selamını tekrarladılar. Sude'nin "Ablam benim" diyerek ağlaması üzerine baba Ünal Sarıyağ, kızını uyararak, "Biz askeriz, ağlama" dedi.Namaz için saf tutulduğu sırada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Orgeneral Başbuğ'a başsağlığı diledi.Öğle namazının ardından Elmadağ Müftüsü İzzettin Kara cenaze namazını kıldırıldı. Kara, namazdan önce yaptığı konuşmada, Buse'nin daima gönüllerde yaşayacağını söyledi.Namazın ardından Buse Sarıyağ cenazesinin üzerine annesi ve anneannesi tarafından gelin duvağı serildi.Bir süre askerlerin omuzlarında taşınan Türk bayrağına sarılı cenaze, ambulansla Elmadağ Yenimahalle Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta bir süre askerlerin omuzlarında taşınan cenaze, dua okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi. Devlet Bahçeli de Buse'nin mezarına toprak attı. Bahçeli, aile fertlerine başsağlığı diledikten sonra mezarlıktan ayrıldı.Bu arada, törene katılan vatandaşların Türk bayrakları taşıdığı gözlendi. Tören alanında bazı gençler tarafından büyük boy Atatürk posteri ile Türk bayrağı açıldı. İlçedeki evlerin balkonlarına da Türk bayrağı asıldı. Bir evin penceresinden Buse Sarıyağ'ın bir sosyal paylaşım sitesine Atatürk için yazdığı "O masmavi gözlere bir kez olsun bakabilmek için neler vermezdim ki" yazısının altında "Seni unutmayacağız Buse" yazılı pankart asıldığı görüldü. Tören alanında yoğun güvenlik önlemi alındığı gözlendi.Çevresinde çekingen ve hanımefendi olarak tanınan genç kızın karnesinde hiç zayıf yoktu, sınıfını başarıyla geçmişti. Buse, dün, hafta sonu yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavı’na hazırlık için babasıyla birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda açılan Mehmetçik kursuna gidiyordu. Buse’nin babası Ünal Sarıyağ da hafif yaralandı.Buse, Mustafa Kemal Atatürk’ü o kadar çok seviyordu ki, Facebook’ta grup kurdu ve adını da ‘O mas mavi gözlere bir kez olsun bakabilmek için nelerimi vermezdim ki’ koydu. Buse her fırsatta Atatürk’ü ne kadar çok sevdiğini, ona ne kadar bağlı olduğunu anlatıyordu. ‘Ayağının tozu olsam o gurur yeter bana Atam’ diyordu. Atatürk için yazdığı bir yazıda ‘Hedefim sana ulaşmak’ yazmıştı ve Buse bugün en çok istediği Ata’sının yanına ulaştı.Askeri bir uçakla Ankara'ya getirilen Buse'nin tabutunun taşınması esnasında anne Belgin Sarıyağ, “Buse sen yakışmazsın o toprağa. İlk göz ağrımdın” diyerek ağladı.Akrabaları ve silah arkadaşlarınca teskin edilen baba Ünal Sarıyağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin de yıllarca teröristlerle mücadele ettiğini söyledi.“Yıllarca benden ve silah arkadaşlarımdan kaçtılar, bundan sonra da kaçmaya devam etsinler” diyen Sarıyağ, kızının hain bir saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.Teröristleri mertçe kendisinin ve silah arkadaşlarının karşısına çıkmaya davet eden Sarıyağ, şunları söyledi:“Kızım daha 17 yaşındaydı. Onları sevindirmeyeceğim. Onlara diyeceğim tek şu; O İmralı'daki avukatları aracılığıyla haber gönderip durmasın, erkeklerse çıksınlar gelsinler, ben buradayım. Benim kızımı aldılar. O bomba düzeneğini yerleştiren kimse gelsin karşıma çıksın. Yıllarca ben bunun mücadelesini verdim. Yıllarca kendime 'karşımdaki düşman kim?' diye sordum. Bütün silah arkadaşlarım burada, yanımdalar. Beni yalnız bırakmadılar. Ama onların leşleri dağda kalıyor, kurtlara yem oluyor.”17 yaşındaki Buse'nin dedesi Mustafa Elber ise dayanılmaz bir acı içinde olduklarını belirtti.“Vatan sağ olsun. Büyüttük hain tuzağa gittiler” diyen Elber, damadının yıllarca dağlarda teröristlerle mücadele ettiğini söyledi.Hayatını kaybeden Buse'nin Sude adında bir kardeşinin olduğunu da ifade eden Elber, “Ablasını rüyasında görmüş. Ablası ona 'ağlamayın' demiş” diye konuştu.Elber, bir gazetecinin Buse'nin yaşasaydı yapmak istediği mesleğe ilişkin sorusu üzerine de, “Buse subay olmak istiyordu. Gözünü açtı, askeri elbiseler içinde babasını gördü” yanıtını verdi.Taziyeleri kabul eden baba Ünal Sarıyağ'ın güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Yakasına astığı kızının fotoğrafını okşayan Sarıyağ, küçük kızı Sude'ye sarılarak zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.Buse'nin annesi Belgin Sarıyağ ise evlerinde taziyeleri kabul etti. Belgin Sarıyağ, akrabaları ve komşuları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.Buse Sarıyağ'ın kardeşi ilköğretim okulu öğrencisi Sude Sarıyağ ise ablasını rüyasında gördüğünü ifade ederek, “Uçakta buraya gelirken ablamı rüyamda gördüm. Bana 'sana bir şey söyleyeceğim sakın benim için ağlamayın. Ben hep sizin yanınızda olacağım' dedi” diye konuştu.Saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın cenazesi Kayseri'deHunat Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın yakınları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Kayseri milletvekilleri Yaşar Karayel ve Ahmet Öksüzkaya, CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli Korgeneral Fikret Demirtaş, Garnizon Komutanı Tümgeneral Özden Bayram Argüz, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Demiral, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeral Murat Kırkaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur, KTO Başkanı Hasan Ali Kilci ile vatandaşlar katıldı.Şehit babası Hüseyin Bayram, gazetecilerin sorusu üzerine, ''Ne mutlu bana şehit babası oldum. Oğlum benim cenazeme gelecekti, ben onun cenaze namazına geldim. Takdir böyleymiş. Vatan sağ olsun. Geride 3 oğlum daha var. Hepimiz askeriz. Bu vatan bizim, vatanı kimseye böldürmeyiz'' dedi.Müftü Şaban İşlek'in kıldırdığı cenaze namazından sonra Şehit Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın naaşı top arabasına konulup Kartal Şehitliği'ne getirildi.Defin işleminden sonra Şehit Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın tabutuna sarılı olan Türk bayrağı babası Hüseyin Duran'a verildi.Saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çağlar Bölük'ün cenazesi, İzmir'in Tire ilçesinde toprağa verildi.Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bölük için Tire İmam Hatip Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İzmir Valisi Cahit Kıraç, Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, şehidin akrabası da olan AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, şehit Bölük'ün babası Salih, annesi Kezban, eşi Elif, 2 yaşındaki kızı Eylül ve kardeşi Sinan Bölük ile çok sayıda vatandaş katıldı.Tören alanında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un gönderdiği taziye çiçekleri dikkat çekti.Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze töreninde, Milli Savunma Bakanı Gönül ile tokalaşmak isteyen AKP Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi, meydana gelen protesto olayları nedeniyle bakanın korumaları tarafından "protestocu" vatandaş sanılarak engellendi. Çerçi, kendini tanıttıktan sonra Bakan Gönül'e ulaşarak tokalaşabildi.Cenaze namazı sırasında Bakan Gönül'ün gözyaşlarına engel olamadığı görüldü.Törene, yoğun sağanağa rağmen çok sayıda Tireli vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.Kılınan cenaze namazının ardından, şehit Uzman Çavuş Bölük'ün naaşı, askerler tarafında alınarak, askeri araca konuldu.Bölük'ün naaşı, Tire ilçesine bağlı Doyuranlı Köyü Mezarlığı'nda defnedildi.Saldırıda şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Bekir Çelik için memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde tören düzenlendi.Şehidin cenazesi, daha sonra Kaptan Paşa Camisi'ne getirildi. Avlunun dar olması nedeniyle cenaze namazı Hatay Müftüsü Mustafa Sinanoğlu tarafından Şehit Pamir Caddesi üzerinde kıldırıldı. Namazının ardından cenaze, İskenderun Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Celalettin Lekesiz, AKP Hatay milletvekilleri Orhan Karasayar, Mustafa Öztürk ve Fevzi Şanverdi, CHP Hatay milletvekilleri Gökhan Durgun, Fuat Çay ve Abdulaziz Yazar, MHP Hatay milletvekilleri İzzettin Yılmaz ve Turan Çirkin, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Nejat Bek, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali Lapanta, İskenderun Kaymakamı Cemil Aksak, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Gürsel Öztürk, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Turgay Erdağ, İskenderun Belediye Başkanı Yusuf Civelek, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.Şehit Uzman Çavuş Uğur Ekiz için Hatay'da düzenlenecek cenaze törenine de Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in katılması beklendiği bildirildi.İstanbul Halkalı'da dün sabah (22 Hazrian 2010) askeri personel taşıyan servisin yakınında meydana gelen patlamada, 4 asker şehit olmuş, 1 askeri personelin kızı yaşamını yitirmiş, 1'i ağır 12 kişi yaralanmıştı. Patlamanın ardından hastaneye kaldırılan astsubay Duran Bayram, Jandarma Kıdemli Üstçavuş Bekir Çelik ile uzman çavuşlar Çağlar Bölük, Uğur Ekiz ve bir askeri personelin kızı Buse Sarıyağ (17) hayatını kaybetmişti. Patlamada yaralanarak TEM Hospital Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan, jandarma astsubay Duran Bayram (32), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.