Halkalı gümrük sahası küle döndü

İstanbul Küçükçekmece'deki TCDD Halkalı Lojistik Müdürlüğü'ndeki antrepoda saat 00.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İçerisinde tekstil ve kozmetik ürünlerin bulunduğu 8 bin metrekare kapalı alana sahip bina yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İBB'den yapılan açıklamalara göre yangın kontrol altına alındı ancak soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'deki TCDD Halkalı Lojistik Müdürlüğü'nde özel bir firmaya ait 5 katlı antrepoda saat 00:00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bütün binayı sardı. Gümrükteki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine ilk olarak Sefaköy, Kocasinan ve Bağcılar'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden ekiplerin yetersiz kalması üzerine birçok ilçeden olay yerine takviye ekipler gönderildi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına rağmen bina uzun süre alev alev yandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre yangına 45 itfaiye aracı ve 120 personelle müdahale edildi. 8 bin metrekare kapalı alana sahip yangın mahallinde tekstil ve kozmetik ürünlerin olduğu belirtildi. Çalışmalar sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. Çok sayıda itfaiye ekibinin soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor.

İstanbul Valisi Şahin: Ölen ya da yaralanan kimse yok

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Halkalı Lojistik Müdürlüğü'ne gelerek yangın hakkında bilgi aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Şahin, yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığını söyledi.

Vali Şahin, şirket yetkililerinden aldığı bilgilere göre, yangının 00.00 sıralarında işçilerin içerde çalışma yaptığı sırada başladığını söyledi. Şahin, işçilerin yangına müdahale ettiklerini ancak söndüremeyince dışarı çıktıkları bilgisini verdi. Binanın tamamen yandığını aktaran Şahin, ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığını dile getirdi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangını diğer binalara sirayet etmesinin önlendiğini ifade eden Vali Şahin söndürme ve soğutma çalışmalarının ise devam ettiğini kaydetti.