Halkalı felaketinde suçlu sel!

T24 - İstanbul Halkalı'da 9 Eylül 2009 tarihinde yaşanan sel felaketinde bilirkişi 8'de 4 oranında "sel"i kusurlu buldu. Rapora göre irma sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoğlu’nun 8’de 3, İdare Müdürü sanık Ferit Göncü’nün ise 8’de 1 oranında kusurlu olduğu” belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Halkalı’da 9 Eylül 2009 tarihinde yaşanan sel felaketinde, PAMEKS Tekstil’e ait servis aracında mahsur kalıp ölen 8 kadın işçiyle ilgili dava kapsamında hazırlanan üçüncü bilirkişi raporu yine şaşırttı. Raporda, “doğal afet olan selin, asli derecede ve 8’de 4 oranında kusurlu olduğu, sanıklardan firma sahibi Mehmet Cevdet Karahasanoğlu’nun 8’de 3, İdare Müdürü sanık Ferit Göncü’nün ise 8’de 1 oranında kusurlu olduğu” belirtildi. Savcı ise mütalaasında sanık Karahasanoğlu ve Göncü’nün 15 yıla kadar hapsini, servis sürücüsü Mehmet Oğur’un ise olayda kusurlu bulunmadığı için beraatını istedi.







Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Cumhuriyet Savcısı Uğur Başar mütalaasını açıkladı. Sanıklardan Oğur’un olayın oluşunda kusuru bulunmadığından beraatını isteyen Savcı Başar, Karahasanoğlu ve Göncü için ise “taksirle adam öldürmek” suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.





Savcı 15 yıl istiyor



İş hukuku ve sosyal güvenlik uzmanı İdris Akcan, makine yüksek mühendisi ve iş güvenlik uzmanı Yasin Yavuz ve inşaat mühendisi Hasan Uyanık tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, “doğal afet olan selin asli derecede kusurlu olduğu” belirtildi.



Raporda, işçilerin ölümünde afetin 8’de 4 oranında, sanıklardan işyeri sahibi Karahasanoğlu’nun 8’de 3, idare müdürü sanık Göncü’nün ise 8’de 1 oranında kusurlu olduğu belirtildi. Servis şoförü Oğur’un da kazada kusursuz olduğu kaydedildi.



İddianamede ise sanık Karahasanoğlu, Göncü ve Oğur için “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



Olayla ilgili ilk bilirkişi raporunda, servisin insan taşımaya uygun olmadığı ifade edilerek “selin asli, sanıkların ise tali kusurlu olduğu” belirtilmişti. Sanık avukatları da bu rapora itiraz etti.



Daha sonra hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda ise tüm suç doğaya atılarak “Alınması gerekli bir önlem bulunmadığı için olayın meydana gelişinde sanıklara kusur bulunması mümkün değildir. Kazanın oluşunda asli ve tek etken meydana gelen doğal afettir” ifadeleri kullanıldı.



Üçüncü bilirkişi raporunda da ilk rapor gibi “sel asli, sanıklar tali kusurlu” bulundu.



