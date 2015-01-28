Halka sistemi Satürn'den 200 kat büyük gezegen keşfedildi

Hollandalı ve ABD'li astronomların keşfettiği gezegenin halka sistemi Satürn'ün halka sisteminden 200 kat daha büyük. Astronomlar, gezegenin etrafındaki muhtemelen 30'dan fazla halkanın her birinin milyonlarca kilometre çapında olduğunu hesapladı.

BBC'nin haberine göre, Halkaların, SuperWASP gözlemevinden toplanan verilerin incelenmesi sırasında keşfedildiği bildirildi. Halka sisteminde tespit edilen boşlukların, hali hazırda uyduları oluşturacak bazı maddeleri bir araya getirmiş olabileceği izlenimi verdiği belirtildi.

Rochester Üniversitesi'nden Profesör Eric Mamajek, gezegen için "bir tür süper Satürn" ifadesini kullandı. Bilim adamları, "Satürn'ün halkaları bu büyüklükte olsaydı Dünya'dan bakıldığında akşamları rahatlıkla dolunaydan çok daha büyük biçimde görülebilirdi" yorumunu yaptı.

Kütlesi Jüpiter'in 40 katı

İlk olarak 2012 yılında keşfedilen ancak hakkında toplanan bilgiler yeni analiz edilen J1407b adı verilen gezegen, gökbilimciler tarafından 'süper Satürn' olarak da adlandırılıyor. Halkalarının Satürn'nden daha yoğun ve ağır olduğu tespit edilen J1407b, aynı zamanda halkaları arasında uydular bulunduruyor olabilir.

Keşif ekibi, devasa halkalara sahip gezegenin de büyük olasılıkla Jüpiter gibi dev bir gaz kütlesinden oluştuğunu düşünüyor. J1407b'nin kütlesinin Jüpiter'in neredeyse 40 katı, halkalarının ise Dünya'ya eşit olduğu belirtildi. Dev gezegenin yörüngesinde yer aldığı J1407 yıldız sistemi, Güneş Sistemi'nden 430 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

Hollanda'daki Leiden Gözlemevi'nden Matthew Kenworthy, "Halkalara vuran ışığın eğrisinden elde edilen bilgi inanılmaz... Halkalar üzerinde oluşan gölgeler haftalar sürebiliyor ancak disklerin muntazam yapısı çok hızlı değişimleri tespit edebilmemizi sağlıyor" ifadesini kullandı. Kenworthy, J1047b'nin doğrudan gözlemlemek için çok uzakta olduğunu ancak yıldızdan saçılan ışınların halka sisteminde oluşturduğu farklı parlaklık gözlemlendikçe ayrıntılı bir model oluşturabileceklerini belirtti.

Keşfin ayrıntıları, Astrophysical Journal dergisinde yayımlandı.